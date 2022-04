"Rennsport": Münchner Firma arbeitet an SimRacing-Game

Das E-Sport-Genre SimRacing weist einige Besonderheiten gegenüber anderen Disziplinen des elektronischen Sports auf. Während im klassischen E-Sport meist das jeweilige Spiel im Vordergrund steht findet SimRacing auf verschiedenen Spielen statt. Zwar gibt es mit Titel "iRacing", "rFactor2" und "Assetto Corsa Competizione" ein paar favorisierte Titel, die Claims sind aber noch nicht final abgesteckt.

Genau hier sieht auch das Münchner Unternehmen Competition Company eine Chance und stellt mit "Rennsport" seine SimRacing-Projekt vor. "Rennsport" ist ein Free-to-Play-PC-Spiel, an dem seit 2020 gearbeitet wird, die Unreal Engine 5 nutzt und das in diesem Sommer in die geschlossene Beta-Phase startet. Im Frühling 2023 ist laut Website dann der Wechsel in die offene Beta geplant.

Doch Rennsport ist mehr als nur ein Spiel. Schon in der Frühphase des Projekts wurde nach eigenen Angaben die ESL eingebunden, um von Beginn an alle Anforderungen für einen E-Sport-Titel zu berücksichtigen. Auch die Community selbst soll über die Beta-Phase bei der Entwicklung eingebunden werden. Und es werden Experten aus der Automobilbranche eingebunden, um eine realistische Simulation zu erzeugen.

Interessant für die E-Sport-Szene dürfte vor allem der Plattformansatz sein. Mit Hilfe spezieller Tools sollen individuelle Fahrzeuge wie auch benutzerdefinierte Strecken gebaut werden können, an denen die jeweiliger Ersteller auch alle Rechte halten und die über Marktplätze gehandelt werden können. Erklärtes Ziel ist mit Rennsport vom Profi-SimRacing bis zum Amateurbereich die gesamte Bandbreite abzudecken.

Gegründet und geleitet wird Competition Company von Morris Hebecker, Gründer und CEO der morphicon media AG.