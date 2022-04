Marc Morian wird neuer Senior PR Manager von InnoGames

Der Hamburger Publisher InnoGames gibt bekannt, dass seit dem 1. April Marc Morian als Senior PR Manager für seine interne und externe Unternehmenskommunikation zuständig ist. Er berichtet nun direkt an COO und Mitgründer Michael Zillmer . Morian war zuletzt VP Corporate Affairs bei Barclays Consumer Bank Europe. 2010 war er bereits als Cooperation Manager bei InnoGames angestellt, bevor er unter anderem zu Fishlabs und schließlich zu Barclays wechselte.

"Meine Ausflüge in die Bereiche Bildung und Banking waren lohnend und einsichtsreich, aber nur in der Gamesbranche kann ich mein liebstes Hobby zum Beruf machen. Dass ich ausgerechnet bei InnoGames wieder einsteigen kann, betrachte ich als Glücksfall. Ich bewundere unter anderem das stetige organische Wachstum des Unternehmens in einem schwer umkämpften Markt und seine arbeitnehmerfreundliche Einstellung - hervorragende Voraussetzungen für eine langfristige Zusammenarbeit. Ich freue mich auf viele spannende Herausforderungen," so Morian zu seiner neuen Position bei InnoGames.

Michael Zillmer begründet die Personalentscheidung wie folgt: "Wir freuen uns sehr, dass Marc wieder zu uns gestoßen ist. Wir kennen ihn als begeisterten Gamer, professionellen Kommunikator und leidenschaftlichen Netzwerker. Damit besitzt er genau die richtigen Stärken, um unsere vielen Erfolgs-Stories überzeugend nach innen und außen zu tragen. Vor dem Hintergrund der sich laufend intensivierenden Zusammenarbeit mit unserem Mutterkonzern Modern Times Group und unseren Schwesterunternehmen werden sich seine vielseitigen Erfahrungen in der Unternehmenskommunikation als besonders wertvoll erweisen."