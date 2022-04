Partnerschaft: Freaks 4U und Deutsche Messe bringen DreamHack nach Hannover

Die Zukunft der DreamHack in Deutschland ist geklärt: Freaks 4U und die Deutsche Messe haben eine mehrjährige Partnerschaft hinsichtlich einer deutschen DreamHack vereinbart. Noch im Dezember 2022 soll die erste DreamHack in Hannover stattfinden.

Hannover satt Leipzig. So heißt es jetzt für die deutsche Ausgabe der E-Sport-Veranstaltung DreamHack. Konkret vereinbarten die Berliner Full-Service-Agentur Freaks 4U und die Deutsche Messe eine mehrjährige Partnerschaft. Gegenstand ist die Durchführung der DreamHack Hannover. Die erste Veranstaltung ist bereits für den 15. bis 18. Dezember 2022 terminiert.

Die DreamHack Hannover soll nach Angaben der Partner alle Aktivitäten bieten, die man von der DreamHack kennt, die einst als LAN-Party-Events in Schweden startete. Neben dem LAN-Bereich wird es in Hannover Cosplay-Wettbewerbe, Influencer-Auftritte, einen Ausstellungsbereich, Musikdarbietungen und E-Sport-Turniere geben. Zeitnah sollen B2B-Angebote bekannt gegeben werden. Detaillierte Informationen sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

"Die DreamHack ist unbestritten das symbolträchtigste Event für die Gaming-Community und es ist ein bedeutender Meilenstein für Freaks 4U Gaming, die DreamHack in den kommenden Jahren in Deutschland zu realisieren. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Deutsche Messe das bedeutendste Gaming- und E-Sports-Festival nach Hannover zu bringen und die DreamHack Hannover zu einem der Leuchtturm-Events der Marke DreamHack weltweit auszubauen", so Michael Haenisch, CEO von Freaks 4U. Und Philipp Wilhelm, Senior Project Director New Events, Deutsche Messe, ergänzt: "Das enorme Potenzial an professionellen Sportlern und aktiven E-Sports-Fans macht die Veranstaltung unvergleichlich und richtungsweisend in der Branche. Gemeinsam mit Freaks 4U Gaming werden wir die Besucher mit einem neuen Bereich und Umfang von E-Sports-Festivals faszinieren und begeistern."

Die neuen Pläne zur deutschen DreamHack wurden mit Spannung erwartet. Erst im Oktober wurde bekannt, dass es zu einer grundlegenden, strategischen Veränderung bei der Organisation der DreamHack in Deutschland kommt. Damals verkündete einerseits die Leipziger Messe, dass ihr Vertrag mit der DreamHack AB nach sechs Jahren nicht verlängert würde. Fast zeitgleich gab ESL Gaming, in welche die DreamHack AB aufgegangen war, Freaks 4U als neuen, langjährigen Partner für die Organisation von DreamHack-Events in Deutschland und Frankreich bekannt. Allen war klar, dass damit die DreamHack 2020 wohl zum letzten Mal in Leipzig stattgefunden hatte und die sächsische Metropole nach der GC - Games Convention erneut ein Games-Event verliert.

Zwar hatte die Leipziger Messegesellschaft angekündigt ein eigenes Games-Event starten zu wollen, bislang wurde aber nichts konkretes angekündigt. Anders sieht es allerdings in Hannover aus. Dort ist eigentlich für den 10. bis 12. Juni die P1ng geplant, eine eigene E-Sport-Convention. Ob sich diese Pläne mit denen der DreamHack in die Quere kommen, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass sich der Kalender an Gamesveranstaltung in Deutschland mehr als füllt. Neben der für die Branche gesetzten gamescom sind nicht nur die P1ng sowie die DreamHack in Hannover geplant, es gibt ferner Pläne für die Gamevention in Neumünster sowie ein noch nicht näher genanntes Event in Hamburg. Das ebenfalls geplnate G4L-Festival in Düsseldorf wurde indes auf 2023 verschoben.