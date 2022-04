Amanda Förtsch wird neue Projektmanagerin bei Gamecity Hamburg

Die Standortinitiative Gamecity Hamburg gibt bekannt, dass Amanda Förtsch ab sofort das Team als Projektmanagerin verstärkt. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Konzeption und Durchführung von Netzwerkevents, Förderangeboten für die Gamesbranche sowie der Unterstützung in der Durchführung des Games Lift Inkubators.

Amanda Förtsch war zuletzt bei der Hamburger Eventagentur Super Crowd Entertainment tätig. Unter anderem war sie bereits als Projektmanagerin für die Entwicklung des Gamecity Online Hub mitverantwortlich. "In meinen vorherigen beruflichen Stationen habe ich bereits viele beeindruckende Ideen und Impulse aus der Hamburger Gamesbranche gesehen und freue mich sehr, diese als Teil des Gamecity Hamburg Teams zu unterstützen - und speziell junge Gründer*innen mit dem Games Lift Inkubator auf das nächste Level zu bringen. Mich begeistert es, Menschen in der Branche zusammenzubringen. Dazu kann ich mit der Entwicklung von neuen Events und Formaten bei Gamecity Hamburg beitragen", so Förtsch über ihre neue Stelle.

Der Games Lift Inkubator wurde 2020 als Förderprogramm der Freien und Hansestadt Hamburg für junge Gamestudios und Gründer*innen gestartet, das unter anderem finanzielle Förderung, Workshops, Mentoring und Co-Working-Spaces beinhaltet. Die Bewerbungsphase für den aktuellen Games Lift Inkubator startet im Mai.