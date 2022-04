Xbox startet Mentoring-Programm mit Mentorinnen in Führungspositionen

Zum Weltfrauentag am 8. März 2022 kündigte Xbox an, im Zuge ihrer Gaming-für-alle-Initiative ein Mentoring-Programm für Nachwuchs in der Games-Branche zu starten. In Einzelcoachings können Bewerber:innen, die für das Mentoring ausgewählt werden, darin von teilnehmenden Frauen aus Führungspositionen lernen. Seit heute sind Bewerbungen aus mehreren Regionen möglich, Einsendeschluss ist der 17. April. Bewerber:innen müssen mindestens 18 Jahre alt sein und aus einer der teilnehmenden Regionen stammen.

Für Deutschland, Österreich und die Schweiz übernimmt die eSportlerin und Sportjournalistin 'm3lly' Melek Balgün die Rolle der Mentorin.