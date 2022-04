In eigener Sache: GamesMarkt erhält Verstärkung

Neuzugang im April: Pascal Wagner ist neuer Redakteur im GamesMarkt-Team. Der gelernte Sprachwissenschaftler hat bereits zuvor als Übersetzer und Autor in der Games-Industrie gearbeitet.

Seit Anfang April 2022 ist Pascal Wagner neues Redaktionsmitglied bei GamesMarkt . Der studierte Anglist, Rechtswissenschaftler und Linguist mit Fokus Game Studies war zuvor unter anderem Redakteur und Lektor beim Games-Magazin GAIN - Games Inside und schrieb als freier Redakteur für unterschiedliche internationale und deutschsprachige Onlinemagazine.

In den letzten drei Jahren arbeitete Pascal Wagner als freiberuflicher Übersetzer für Indie-Games sowie als Referent in der Sprachabteilung des Goethe-Instituts München. Bei GamesMarkt möchte er seine Erfahrungen aus den deutschen Game Studies und der Indie-Game-Industrie in den B2B-Bereich einbringen.