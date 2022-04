Combostrike holt Matthias Mirlach als Director Marketing

Matthias Mirlach zeichnet ab sofort als Marketing Director bei der Berliner Agentur Combostrike verantwortlich. Mirlach berichtet in seiner neuen Funktion direkt an ComboStrike CEO Christian Szymanski. Er wird bei der Berliner Full-Service-Agentur einerseits die Inhouse-Teams Marketing Content & Creator und Creative leiten. Zugleich berät er die Kunden von Combostrike in der strategischen Marketingplanung. Zu den Kunden zählen Sega, Tencent und Sharkmob.

Mirlach bringt viele Jahre Erfahrung in den Bereichen PR, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing in der Branche mit. Nach Stationen bei Codemasters und Bigpoint war er zuletzt acht Jahre bei Capcom. Dort zeichnete er zuletzt als Marketing Director für Zentraleuropa verantwortlich.

"In den vergangenen Jahren konnten wir ComboStrike als Full-Service-Marketing-Agentur für das Gaming-Vertical erfolgreich am Markt positionieren und mit einer Verdoppelung des Umsatzes im Jahr 2021 auf Wachstumskurs gehen," so Christian Szymanski, CEO ComboStrike GmbH. "Mit Matthias Mirlach verstärken wir nun nochmals unsere strategische wie auch operative Marketing-Expertise, mit der wir AAA-Publisher, Entwicklungsstudios oder Indies bei der Umsetzung erfolgreicher Go-to-market-Strategien für die Vermarktung ihrer Spiele unterstützen."

"Die Games-Branche befindet sich in einem stetigen Kulturwandel. Die Verschiebung zu digitalen Vertriebsstrukturen, die Zentralisierung und Konsolidierung der Anbieter und die neuen Trends und Technologien erfordern auch neue Antworten, wie Games erfolgreich vermarktet werden können," erläutert Matthias Mirlach "Eine Agentur wie ComboStrike, die mit einem multikulturellen Team von Games-Enthusiasten Kampagnen für alle Segmente der Branche entwickelt, ist für diese Herausforderungen hervorragend aufgestellt. Ich freue ich, als Director Marketing künftig meine Erfahrungen einbringen zu dürfen und gemeinsam mit den neuen Kolleginnen und Kollegen einen Beitrag zu den Wachstumsplänen von ComboStrike zu leisten."