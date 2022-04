US-Verband ESA sagt die E3 für 2022 komplett ab

Das Aus der E3 2022 ist besiegelt. In einem kurzen Statement erklärte der US-Branchenverband ESA, dass es in diesem Jahr auch keine Digitalausgabe der weltweiten Leitmesse der Gamesbranche geben wird. 2023 wolle man aber in Präsenz zurückkehren.

In der Branche wurde es längst vermutet, nun herrscht Gewissheit. 2022 wird es keine Electronic Entertainment Expo, kurz E3, geben. Bereits im Januar verkündete der veranstaltende US-Verband ESA, die Entertainment Software Association, dass es aufgrund der Corona-Pandemie keine physische Ausgaben geben wird. Man prüfe aber eine digitale Alternative hieß es damals.

Die ist nun vom Tisch. Die ESA veröffentlichte eine entsprechende Stellungnahme. In der heißt es: "Die E3 wird im Jahr 2023 mit einer neu gestalteten Ausstellung zurückkehren, die neue und aufregende Videospiele sowie Innovationen der Branche feiert. Wir haben bereits angekündigt, dass die E3 im Jahr 2022 aufgrund der anhaltenden Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit COVID-19 nicht persönlich stattfinden wird. Heute geben wir bekannt, dass es im Jahr 2022 auch keine digitale E3-Messe geben wird. Stattdessen werden wir all unsere Energie und Ressourcen darauf verwenden, die E3 im nächsten Sommer physisch und digital wiederzubeleben."

Weitere Neuigkeiten will die ESA in Kürze bekannt geben. Was das Aus der E3 2022 langfristig für Konsequenzen hat, ist derzeit noch nicht absehbar. Die E3 war einst die unumstößliche Nummer eins Veranstaltung der Branche. Nach konzeptionellen Experimenten in den "Nullerjahren" und sich stets verändernden Marktbedingungen ist dieses Standing heute keineswegs selbstverständlich. Die Game Developers Conference (GDC) in San Francisco hat der E3 längst als Entwickler:innen-Treff den Rang abgelaufen. Und die gamescom hatte als Besucher-stärkstes Gamesevent der Welt der E3 in fast allen Punkten den Rang abgelaufen. Lediglich was Triple-A-Spielepremieren betraf, fanden die noch in weit größere Anzahl im Umfeld der E3 statt.

Doch genau das war und ist eines der Probleme der E3. Angekündigt wurden die Spiele nämlich keineswegs auf der Messe, sondern im Rahmen großer Streamingshows zu Beginn der Messe. Doch für diese Shows brauchen die Global Player nicht zwangsläufig eine E3.