DFB relauncht Twitch-Kanal und erweitert ihn um Offline-Sportinhalte

Twitch kann sich auf mehr Sport freuen und zwar nicht nur auf virtuellen. Der Deutsche Fußball Bund (DFB) gab heute eine Überarbeitung und damit verbunden eine strategische Neuausrichtung seines Twitch-Kanals dfb_official bekannt. Den Kanal selbst gibt es seit 2019. Er wurde im Zuge der zunehmenden Bedeutung des E-Sports gestartet, der im Kontext des DFBs konsequent eFootball meint.

Laut DFB wird der Kanal auch künftig vor allem die verschiedenen E-Sport-Wettbewerbe des DFB begleiten, allen voran den DFB-ePokal. Bereits in der ersten April-Woche soll mit einem visuellen Re-Branding auch die Qualifikation der deutschen eNationalmannschaft für den FIFA eNations Cup zu sehen sein. Doch damit nicht genug: Der DFB will den Kanal auch mit Inhalten bespielen, die nicht aus dem E-Sport stammen.

"Die konzeptuelle Bespielung der Live-Streaming Plattform Twitch wird für den DFB immer relevanter, da sie zunehmend in den Mainstream gerückt ist. Twitch entwickelte sich in nur wenigen Jahren nicht nur zur führenden Plattform für Gaming und E-Sport-Formate, auch Sportinhalte werden dort immer bedeutsamer" sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der DFB GmbH. "Das haben wir erkannt und uns gezielt an den Needs der Community orientiert, um nachhaltig ein erfolgreiches Konzept für die neue und junge Generation der Sportfans zu erschaffen."

So engagiert der DFB mit Simon "Xpazzoo" Walter einen offiziellen DFB-Content-Creator, der als eFootballer, Twitch-Streamer und ehemaliger U19-Spieler des SC Freiburg alle Welten vereint. Walter soll mit innovativen Formaten rund um Sport und Entertainment den Twitch-Kanal zu einem "House of Football" machen. Konkret nennt der DFB hier Offline-Wettbewerbe der U-Nationalmannschaften, die Futsal-Bundesliga und die Futsal-Nationalmannschaft.

"Ich bin leidenschaftlicher Fußballer offline, aber auch online. Die Partnerschaft mit dem DFB bietet mir die perfekte hybride Möglichkeit mich als Content-Creator im eFootball zu verwirklichen und dabei mir selber und meiner Kreativität durch viel Freiraum treu zu bleiben" so Simon "Xpazzoo" Walter. "Als großer Fußball-Fan, Spieler auf dem Platz und an der Konsole, hoffe ich, zusammen mit dem DFB viele spannende Themen neu zu erfinden und so die Community weiter zu begeistern und auszubauen."