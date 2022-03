Game City Wien startet Anmeldung mit Frühbucher-Rabatt

Nach zwei ausgefallenen Veranstaltungen gehen die Organisator:innen der Game City Wien in die vollen und starten den Verkauf der Ausstellungsflächen. Bis 13. Mai erhaltenen Bucher:innen zehn Euro pro Quadratmeter Rabatt.

Fast 80.000 Besucher:innen, die allermeisten zwischen 12- uns 24-Jahren und eine Kulisse, wie es sie auf kaum einem Event gibt - die letzte Game City Wien im Jahr war ein außergewöhnliches Event. Und das soll in diesem Jahr Comeback feiern. Nachdem die Veranstalter von WienXtra in den beiden Vorjahren frühzeitig die Reißleine zog wegen der Corona-Pandemie geht man nun in die Vollen. Der Termin, vom 14. bis 16. Oktober 2022, steht schon seit letztem Jahr fest. Nun startet auch der Verkauf der Sponsorenpakete und vor allem der Ausstellungsflächen.

Die Preise variieren wie in den Vorjahren abhängig von Standgröße und Platzierung. Sie reichen von 100 Euro pro Quadratmeter bei einem Stand von über 100 Quadratmetern in der Gaming Area II auf dem Rathausplatz bis zu 180 Euro pro Quadratmeter bei einem Stand von unter 40 Quadratmetern im Gaming Room bzw. der Gaming Hall oder im Verkaufsbereich Market Place. Natürlich gibt es auch Sonderflächen zum Festpreis wie den Wappensaal oder den Grauen Salon im Wiener Rathaus. Bei Buchungen bis zum 13. Mai gewähren die Veranstalter einen Rabatt von zehn Euro pro Quadratmeter. Kurzentschlossene Firmen, die sich nach dem Anmeldeschluss am 2. September melden, müssen mit einem Zuschlag rechnen, falls überhaupt noch Flächen frei sind.

Die Game City Wien verwandelt seit 2007 das Rathaus in Wien zu einer Gaming-Event-Arena und ist Österreichs größtes Gamesevent. Sie verbindet die Messe mit der Fachtagung FROG (Future & Reality of Gaming), E-Sport-Events sowie der WienXtra-Kinderzone. Für die Umsetzung ist erneut die Agentur Mice and Men verantwortlich.

"Die Game City ist nicht nur ein Ort für die positive Auseinandersetzung mit der Gaming-Kultur, sie ist ein Ort für Zukunftsvisionen - und das unterstützen wir als Stadt Wien gerne", schreibt Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister und Stadtrat für Jugend und Bildung im Flyer der Game City Wien.