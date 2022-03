NG22 Spring: Nordic Game Conference findet im Mai statt

Die erste hybride Nordic Game Conference findet vom 17. bis 20. Mai sowohl in Malmö als auch online statt. Besucher:innen, die vor Ort am Veranstaltungsort Slagthuset sein werden, erwarten erweiterte Ausstellungshallen, neue Konferenzbereiche, Außenanlagen und mehr.

Auch erste Details zum Speaker-Line-Up wurden genannt. NG Conversations zwischen David Helgason (Unity) und Mike Gamble (Ex-Epic und jetzt TalentHouse) sowie Soren Johnson (Mohawk Games) und Paradox Game Director Maxence Voleau (Crusader Kings III) wurden bestätigt. Auch Jesse Schell (Schell Games) und Tommy Palm (Resolution Games) sind auf der Messe vertreten, ebenso wie Amir Rao (Supergiant Games).

Neben dem Vortragsprogramm gibt es eine Reihe von Veranstaltungen und Dienstleistungen, bei denen sich die Teilnehmer:innen vernetzen können. Eine Neuerung bei der NG22 Spring ist, dass die Developer-Showcase-Halle an allen drei Konferenztagen (18. bis 20. Mai) geöffnet sein wird.

"Zwei lange Jahre ist es her, dass die letzte Nordic Game als Veranstaltung vor Ort stattfand (dazwischen gab es vier Online-Shows). Und so gibt es viele Gründe, die Tatsache zu feiern, dass es endlich ein Wiedersehen bevorsteht. Um in die passende Stimmung zu kommen, wird am 19. Mai die Richtung vorgeben: Die Nordic Game Awards 22 finden im großen Theater des Veranstaltungsortes statt, wo die besten nordischen (und einige europäische) Spiele des Jahres ausgezeichnet werden. Später am Abend lockt dann wieder die altbekannte Nordic Party - mit Getränken, Tanz, Marioke und einigen netten Überraschungen obendrauf", schreiben die Veranstalter in der Ankündigung des Events.

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine lädt Nordic Game in Kooperation mit Exiles.Fund interessierte Indie-Spieleentwickler, die aus der Ukraine, Weißrussland oder Russland fliehen mussten, ein, um auf der NG22 Spring ihre Produkte zu präsentieren. Die Teilnahme ist für sie kostenlos (Details).