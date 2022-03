Neuer Publisher Kinda Brave setzt auf Nachhaltigkeit und Inklusion

Kinda Brave nimmt seine Geschäftstätigkeit in Schweden auf. Der neue Spiele-Publisher setzt auf Nachhaltigkeit und verfolgt einen langfristigen Publishing-Ansatz. So soll mit kleinen Studios in einer Gruppendynamik zusammengearbeitet werden, in der Ressourcen und Erfahrungen geteilt werden.

Der Spiele-Publisher möchte sich für ein "Hybrid-Indie-Modell" einsetzen, bei dem sich der Publisher nicht nur auf kommerzielle Aspekte wie Marketing und Vertrieb konzentriert, sondern auch auf die alltägliche Unterstützung, die Mitarbeiter:innen und das Wachstum der Studios. Dadurch sollen die Entwickler:innen entlastet werden, die sich wiederum auf die Produktion hochwertiger Indie-Titel konzentrieren können.

Björn Rudolfsson, CEO und Mitbegründer von Kinda Brave, sagte: "Spieleentwicklung ist oft von Leidenschaft geprägt. Aber allzu oft wird dies als Ausrede für ungesunde Arbeitsbedingungen und kurzfristige Prioritäten benutzt. Kinda Brave möchte dies ändern, indem wir langfristig in kleinere, kreative und unabhängige Teams investieren, weil wir glauben, dass der Weg zu den besten Spielen nur über gute Leute führt, die kontinuierlich unterstützt werden. Wenn man mehr Raum zum Atmen hat und sich gegenseitig hilft, ist man plötzlich in einer Position, in der man sich überlegen kann, wie man auch andere positiv beeinflussen kann - jenseits von Entwicklung und Publishing."

Mit ihrer "Sustainable Gaming Initiative" hat die Unternehmensgruppe bisher Investitionen in Höhe von ca. 5,65 Millionen Euro (60 Mio. SEK) eingesammelt. Pro Jahr soll Kinda Brave mit zwei bis drei weiteren Studios ausgebaut werden. Aktuell wurden drei Studios unter Vertrag genommen, und zwar dinomite Games, Ember Trail und Tic Tek Toe.

Gegründet wurde Kinda Brave von Björn Rudolfsson (CEO) und Kristofer Westergren (Vorstandsvorsitzender). Zum Vorstand gehören auch Asa Bredin (vorher Head of Engineering bei Mojang), Evelina Anttila (VC-Partnerin bei dem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Risikokapitalgeber Wellstreet) und Wilhelm Pettersson (CEO und Eigentümer von Skabholmen Invest). Insgesamt arbeiten dort 35 Personen.

Als Kernwerte werden People, Players und Planet genannt. Kinda Brave setzt auf Gleichberechtigung sowie Inklusion und will in Zusammenarbeit mit RFSL, dem schwedischen Verband für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Queers und Intersexuellen, das erste LGBTQI-zertifizierte Spieleunternehmen der Welt werden. Zudem wird das Unternehmen auch die schwedische Organisation "DONNA" sponsern, die sich dafür einsetzt, dass mehr Frauen und nicht-binäre Menschen in der Spieleindustrie arbeiten.

Des Weiteren soll Zugänglichkeit bei den Spielen des Publishers eine wichtige Rolle spielen, um Menschen mit Behinderungen nicht auszuschließen. Jedes Studio soll daher einen "Accessibility Champion" beschäftigen, dessen Ausbildung und Zertifizierung durch AbleGamers von Kinda Brave finanziert wird.

Gleichzeitig mit dem Launch wurde eine Initiative namens Sustainable Gaming (sustainablegaming.com) angestoßen, um mehr Spieler:innen und Entwickler:innen für Nachhaltigkeitsthemen zu begeistern. Die Website wird als Plattform genutzt, um die Nachhaltigkeitsarbeit der Gruppe zu präsentieren.