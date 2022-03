Gameforge holt Peter Stein und startet Spiele-Initiative

Der Karlsruher Publisher Gameforge holt Peter Stein zurück ins Unternehmen und ernennt ihr zum Director of Business Development. Stein leitet zudem eine neue Spiele-Initiative, mit der sich Gameforge auf neues Terrain bei Genre, Gameplay und Spielmechaniken wagen will.

Peter Stein zeichnet ab sofort als Director Business Development bei Gameforge verantwortlich. Wie das Karlsruher Unternehmen mitteilt berichtet Stein direkt an Tomislav Perkovic, Chier Product Officer von Gameforge. Stein arbeitete in der Vergangenheit unter anderem als COO von Bcon und verantwortete das Lizenzgeschäft des Spielzeugunternehmens Craze Toys. Gameserfahrung sammelte er schon vor zehn Jahren bei Gameforge. 2012 fing Stein als Sourcing Manager bei den Karlsruhern an.

Hinsichtlich seiner Aufgaben knüpft er quasi an seine damaligen Anfänge bei Gameforge an. Als Director of Business Development leitet er auch eine neue Spiele-Initiative bei Gameforge. Tief ins Detail hinsichtlich der Initiative ging Gameforge nicht, man wolle damit aber neue Ansätze bei Genre, Gameplay und Mechaniken erschließen, aber auch was Partnerschaften, Zielgruppen und Technologien betrifft.

"Dies ist eine aufregende Gelegenheit, da Gameforge den Schritt wagt, sich intensiv mit neuen Spielgenres zu beschäftigen. Ich fühle mich geehrt, dass mir die Möglichkeit gegeben wird, mit der Unterstützung von Thomas Schöltzel und Benjamin Janson aus dem BizDev-Team dieses Vorhaben zu leiten und zu führen", sagt Peter Stein.