Ulisses Spiele startet digitale Publishing-Unit mit Visual Novel

Die Visual Novel "Forgotten Fables - Wolves on the Westwind" ist das erste Videospiel auf Basis von "Das Schwarze Auge", das von Ulisses Spiele in Eigenregie veröffentlicht wird. Weitere Titel befinden sich bereits in Produktion.

Der hessische Verlag Ulisses Spiele und das österreichische Entwickler-Studio Owned by Gravity haben "Forgotten Fables - Wolves on the Westwind" in der Welt von "Das Schwarze Auge" angekündigt. Die Visual Novel in der Fantasy-Welt Aventurien soll im Mai 2022 für PC und iOS erscheinen. Das Projekt profitierte auch von der Computerspieleförderung des Bundes (238.205 Euro).

"In Wolves on the Westwind erschüttert eine alte Gefahr die Region Thorwal, die sich im Norden Aventuriens befindet. Als unfreiwillige Helden werden die Spieler direkt in den Konflikt katapultiert, müssen sich in die stürmische See und fremde Gestade wagen und ein Mittel finden, das Böse zu bezwingen und den Frieden zurückbringen", heißt es in der Produktbeschreibung. Die Spieler:innen haben die Wahl zwischen zwei Charakteren mit eigenen Hintergrundgeschichten und jede Entscheidung im Verlauf der Story hat Auswirkungen auf den Verlauf der Reise, die Charaktere und den Ausgang.

"Forgotten Fables - Wolves on the Westwind" ist das erste DSA-Videospiel, das von Ulisses Spiele nicht nur als Lizenzgeber, sondern in Eigenregie veröffentlicht wird. Das Spiel soll den Anfang der digitalen Publishing-Unit von Ulisses markieren. Weitere Titel im DSA-Universum sowie auf Basis anderer Fantasy-IPs des Verlags befinden sich bereits in Produktion und sollen in den kommenden Monaten angekündigt werden.

Ulisses Spiele beschäftigt über 60 Mitarbeiter:innen in Europa und den USA. Neben eigenen Spielereihen wie "Das Schwarze Auge", "HeXXen 1733" und dem Kartenspiel "Aventuria" veröffentlicht Ulisses Spiele auch deutschsprachige Übersetzungen internationaler Rollenspiele wie "Alien - The Roleplaying Game", "Pathfinder" oder "Warhammer Fantasy Roleplaying".