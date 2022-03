Nachfolger von "Zelda: Breath of the Wild" auf 2023 verschoben

Die Veröffentlichung des Nachfolgers von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" für Nintendo Switch ist auf das Frühjahr 2023 verschoben worden. Das Entwicklerteam bräuchte noch etwas mehr Zeit, um das Spiel zu "etwas Besonderem" zu machen, sagte Produzent Aonuma.

Nintendo hat die Release-Verschiebung des noch namenlosen Nachfolgers von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" offiziell bestätigt. Das Action-Adventure wird nicht mehr in diesem Jahr erscheinen, sondern erst im Frühjahr 2023 für Switch veröffentlicht.

Eiji Aonuma, Produzent der Legend-of-Zelda-Reihe, entschuldigte sich für die Verschiebung in einem Video und sagte: "Um das Spielerlebnis zu etwas Besonderem zu machen, arbeitet das gesamte Entwicklungsteam weiterhin fleißig an dem Spiel, also bitte habt noch ein wenig Geduld." Aonuma hebt hervor, dass sich das Abenteuer nicht nur auf dem Boden abspielen würde und die "erweiterte Spielwelt" viele neue Features, Begegnungen und Gameplay-Elemente bieten würde.

Der erste Teil hat sich bis Ende Dezember 2021 ungefähr 25,8 Millionen Mal auf der Switch verkauft. Es ist der vierterfolgreichste Titel auf der Konsole, hinter "Mario Kart 8 Deluxe", "Animal Crossing: New Horizons" und "Super Smash Bros".