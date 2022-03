Funke kauft das Online-Spiele-Magazin 4Players.de

Das Online-Spiele-Magazin 4Players.de ist von der Funke Mediengruppe gekauft worden. Das Magazin wird ein Teil des Funke Digital Brands Network (DBN) und soll ein neues Angebot für Werbekunden in der crossmedialen Konzeptvermarktung im Gaming-Segment darstellen.

Die Funke Mediengruppe kauft das Online-Spiele-Magazin 4Players.de. Der redaktionelle Betrieb des Magazins wurde zum Oktober des Jahres 2021 eingestellt. "Mit dem Kauf rettet die Funke Mediengruppe nun das Qualitätsprodukt 4Players.de", heißt es in der offiziellen Ankündigung. Für Funke bedeutet der Kauf von 4Players.de nicht nur der Eintritt in die wachsende Gaming-Branche, sondern auch die Erhaltung einer etablierten Marke in der Gaming-Community. Neuer Chefredakteur des Online-Magazins wird Axel Telzerow, der schon früher als Chefredakteur für "Computer Bild Spiele" und "Computer Bild" verantwortlich war.

"4Players ist einer der wichtigsten Seiten im Gaming-Sektor. Als ich erfahren habe, dass die Plattform vor dem Aus steht, habe ich nicht lange überlegen müssen. Eine einmalige Gelegenheit für die Funke Mediengruppe. Wir sind wirklich glücklich, diese starke Marke erhalten zu können", so Axel Telzerow, der seit 2019 Chefredakteur von Imtest ist. Redaktionsleiterin im Bereich News wird Dana Neumann, seit 2017 Redaktionsleiterin von Futurezone.de.

Operativer Kopf von 4Players ist Christian Pieper, Director Content & Data des DBN: "4Players.de passt perfekt zu unserem Digital Brands Network. Die Synergien aus dem Zusammenspiel mit unseren Newsmarken ergeben einmalige Möglichkeiten. Während die IMTEST-Redaktion PCs, Notebooks, Tablets und Konsolen testet, ist 4Players.de die passende Plattform für einzigartige Spiele-News und -Tests".

"Mit Funke hat 4Players.de das richtige Zuhause. Die 4Players GmbH konzentriert sich nun weiterhin auf ihre Kern-Mission: Gamer und Entwickler mit erstklassigen, weltweit verfügbaren Gameserver-, 3D-Voice-Chat-, sowie Engagement Lösungen zu stärken. Wir wünschen Funke den Erfolg mit 4Players.de, den insbesondere die treuen Leser verdient haben", sagt Phillip Schuster, Mitbegründer von 4Players.de.

Das Online-Magazin 4Players.de wird Teil des Digital Brands Network (DBN), das von Jens Doka und Malte Peters geleitet wird. Zum Digital Brands Network gehören auch Futurezone.de, WerStreamt.es, gofeminin.de und imtest.de.