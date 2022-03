MBB-gefördertes Residency-Programm "The Rabbit" in Brandenburg gestartet

15 Entwickler:innen nehmen am MBB-geförderten Residency-Programm "The Rabbit" in Brandenburg teil. Unter dem Motto "Work, Live, Stay" arbeiten mehrere Teams an ihren nächsten Spielen und profitieren von der kollaborativen Atmosphäre sowie der Ruhe im Fläminger Wald.

Das Residency-Programm "The Rabbit" für Games-Entwickler:innen ist in Brandenburg gestartet worden. In dem MBB-geförderten Programm werden 15 Entwickler:innen im Coconat Space in Bad Belzig an ihrem nächsten Spiel arbeiten - vom Konzept über das Game Design Document bis hin zum Prototypen oder dem fertigen Spiel. Location und Rahmenprogramm sollen den persönlichen Austausch, die Vernetzung und die kreative Kollaboration unterstützen - sowie die Lage mitten im Fläminger Wald weit weg vom Alltagsstress.

Für "The Rabbit" sind Bewerbungen aus sechs Ländern eingegangen. 60 Prozent der Teilnehmenden sind Frauen. Vier der angenommenen Projekte werden bereits von dem Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert. Hierzu gehören das Nachfolgeprojekt des für den Deutschen Computerspielpreis nominierten Spiels "Kraken Academy!!" von Happy Broccoli Games, "Duru" vom Gründer:innen-Team Twisted Ramble, "Oddada" von Sven Ahlgrimm und "Concealed Crime" von Creating Corner. Auch die Teams von PandaBee (Leipzig), The Apothecary (USA) und Spellgarden Games (Stuttgart) kommen nach Brandenburg.

Helge Jürgens, Geschäftsführer Medienboard: "Wir freuen uns auf den Start des Residency-Programms für Games-Entwickler:innen in Brandenburg. Mit einem umfangreichen Begleitprogramm aus Workshops und Mastermind-Sessions kann der Nachwuchs gezielt unterstützt werden. Das MBB reagiert damit auf den Wunsch der Gamesbranche nach Weiterbildungs- und Professionalisierungs- maßnahmen: Eine Chance für Indie-Entwickler:innen und Nachwuchstalente - aber auch für den Standort Berlin-Brandenburg."

Julianne Becker, CEO Coconat A Workation Retreat: "Wir freuen uns auf "The Rabbit", unsere erste Games Residency hier in Bad Belzig. Coconat liegt mitten im Fläming, umgeben von Wäldern und Wiesen. Zu hören gibt es nichts außer Wind, Vögeln und dem sanften Klappern der Computertastaturen. Ein idealer Ort für "workation" - produktives Arbeiten, Kreativität, Austausch und Erholung! Wir können es kaum erwarten, das Programm vorzustellen: Ausflüge in die Brandenburger Wildnis, Zusammentreffen mit der lokalen Gamesszene, Mastermind Sessions, Co-Working und viele weitere Möglichkeiten, um das eigene Projekt auf ein neues Level zu heben! Was gibt es für ein besseres Timing, gerade jetzt, wo der Frühling beginnt!"