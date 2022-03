GDC schließt mit halbierten Zahlen aber optimistisch

Die 36. Ausgabe der Game Developers Conference (GDC) war sicherlich eine außergewöhnliche. Erstmals trafen sich in San Francisco nach Beginn der Pandemie Spieleentwickler:innen aus der ganzen Welt zur wichtigsten Developer-Konferenz der Welt. Die wurde mit Spannung erwartet. Schließlich war die GDC 2022 die erste Gamesveranstaltung von internationaler Bedeutung, die mit einem Programm vor Ort stattfand.

Niemand erwartete freilich, dass die GDC die Rekordzahlen von 2019 auch nur ansatzweise erreichen würde. Und das tat sie auch nicht. 2019 kamen 29.000 Fachbesucher:innen und 550 ausstellende Unternehmen ins Moscone Convention Center von San Francisco. In diesem Jahr waren es 12.000 Besucher:innen und 200 ausstellende Firmen. Die GDC 2022 hat sich also im Vergleich zur Vor-Pandemie mehr als halbiert.

Doch das ist auch nur die halbe Wahrheit. Denn weitere 5000 Teilnehmer:innen partizipierten online. Außerdem gab es 1000 Speaker, die über 600 Vorträge hielten. Diese Zahl ging weit weniger deutlich zurück. 2019 waren es 780 Vorträge und Panels. Mit Amazon, AMD, ARM, Google, Nintendo oder Unity waren auch zahlreiche Top-Player aus der Branche als Ausstellende vertreten. Kurzum: Das Interesse an der Branche an der GDC und daran, sich auch wieder in Person zu treffen ist immens, auch wenn die meisten Firmen in diesem Jahr wohl weniger Mitarbeitende persönlich nach San Francisco schickten.

"Es war eine Ehre die herausragende Videospiel-Developer-Gemeinschaft auf der GDC 2022 wieder zu vereinen", so Katie Stern, die als Vice President Entertainment bei Informa Tech die GDC verantwortet. Die Menschen, aber auch die Lektionen und Errungenschaften, welche die GDC 2022 ausmachten würden unterstreichen, dass die Branche stärker sei denn je. "Und wir freuen uns bereits jetzt auf das, was 2023 kommen wird."

Für die GDC 2023 gibt es indes auch schon einen Termin. Sie findet vom 20 bis 24. März 2023 statt. Natürlich persönlich und im Moscone Convention Center. Mit dem Einsammeln von Themenvorschlägen wollen die Organisator:innen rund um Stern bereits in diesem Sommer beginnen. Also fast alles wie "business as usual".