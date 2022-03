Focus Entertainment arbeitet mit Different Tales zusammen

Focus Entertainment hat die Zusammenarbeit mit dem polnischen Studio Different Tales angekündigt. Gemeinsam soll ein neues Spiel entstehen, das eine immersive Erfahrung rund um universelle Themen und Emotionen verspricht. Das Spiel soll eine gefühlvolle Geschichte, Crafting, Wiederaufbau trotz Veränderung und Strategie miteinander verbinden.

"Integrität, Diversität und Toleranz sind Werte, die bei Different Tales im Vordergrund stehen - Werte, die sich auch auf die Kreativität und das Erzählen von emotionalen Geschichten über Hoffnung auswirken", heißt es in der Ankündigung von Focus. "Schon von Beginn an schien es so, dass Focus der perfekte Partner für uns ist, da wir die gleichen Werte teilen", sagt Jakub Radkowski, Board Member von Different Tales. "Sie legten das Augenmerk auf eben jene Dinge beim Projekt, die auch uns wichtig sind. Die Erzählweise zum Beispiel. Ihre Entschlossenheit stimmt uns zuversichtlich, dass das Spiel besser wird, als wenn wir es alleine angehen würden."

Das aktuell noch namenlose Projekt ist das vierte Spiel von Different Tales. Bisher hatte das Studio "Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest", "Wanderlust: Transsiberian" und "Wanderlust: Travel Stories" veröffentlicht.

"Unsere Partnerschaft mit Different Tales ist auf gemeinsamen Werten aufgebaut", erklärt Yves Le Yaouanq, Chief Content Office bei Focus Entertainment. "Eine Vision untermauert durch narrative Exzellenz, die das Studio schon in vorherigen Titeln unter Beweis gestellt hat. Es ist dieser kollektive Geist, der uns bei dieser Partnerschaft antreibt, die Herausforderungen in unserer heutigen Welt mit einem Sinn für das Fabelhafte (...) Bei dieser Ausgangssituation war eine Partnerschaft für Focus der natürliche Schritt."