Michael Frazzini verlässt Amazon Games

Michael Frazzini, der langjährige Chef und Mitbegründer von Amazon Games, wird seinen Posten Ende April 2021 aufgeben. Bei LinkedIn erklärt er, dass er die Spielebranche nach fast 13 Jahren und Amazon nach 18 Jahren verlassen werde. Frazzini möchte mehr Zeit für seine Familie haben, solange er noch halbwegs fit sei. Ob er danach wieder zurückkehren wird, ließ er offen. Seinen aktuellen Arbeitgeber lobte er ausführlich.

"Und obwohl es nie den perfekten Zeitpunkt gibt, um sich von einer großen Aufgabe zu trennen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Wir haben in den letzten sechs Monaten zwei Top-10-Spiele auf den Markt gebracht und haben ein wachsendes Portfolio an vielversprechenden neuen Spielen in der Pipeline", schreibt Frazzini. Mit den beiden Top-10-Spielen bezieht er sich auf die Veröffentlichungen von "New World" und "Lost Ark". "New World" wurde nach langer Entwicklungszeit, in der das Konzept mehrfach verändert wurde, im September 2021 auf Steam veröffentlicht. Nach einem fulminanten Launch rutschte die Anzahl der Spieler:innen des MMORPGs stark ab. Bei "Lost Ark" fungiert Amazon Games als Publisher. Das Online-Action-Rollenspiel von Smilegate RPG wird in westlichen Regionen von Amazon betrieben. Auch dieser Launch war ziemlich holprig und von Server-Überlastungen geprägt. Stolz ist er ebenfalls auf die Prime-Bonus-Aktionen für Nutzer:innen von Amazon Prime. Eines der neuen Projekte ist ein unangekündigtes Koop-Spiel mit Online-Komponente vom englischen Studio Glowmade.

Alles in allem war der Weg von Amazon in den Spielebereich eher steinig. Abgesehen von den mehrfachen Konzeptveränderungen bei "New World" (von PvP zu PvE) wurde das Fantasy-Sportspiel "Breakaway" eingestellt - und ebenfalls das Rennspiel "The Grand Tour". Der Helden-Shooter "Crucible" wurde im Mai 2020 veröffentlicht, dann wieder in die Beta versetzt und wenige Monate später komplett eingestellt. Einem unbestätigten Bericht bei Bloomberg ist zu entnehmen, dass Frazzini stets den neuesten Trends hinterherjagen wollte, aber die Projekte nicht mit genug Personal ausstattete. In dem Zusammenhang sollten Titel entwickelt werden, die an "Fortnite" und "League of Legends" angelehnt waren, aber nie fertiggestellt wurden.

Frazzini zeigt sich mit dem aktuellen Zustand von Amazon Games zufrieden: "Wir haben einige neuere Initiativen, die wirklich an Zugkraft gewinnen. Und was noch wichtiger ist: Jedes dieser Teams wird von hervorragenden Führungskräften geleitet. Die Zukunft von Amazon Games ist sehr vielversprechend".