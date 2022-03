Die Spiele-Projekte von Lone Flower Games aus Köln, Anteater Games aus Berlin und Rivers and Wine Studios aus Köln wurden für das "Indie Camp 2022" nominiert. Das Acceleration-Programm wird von Ubisoft veranstaltet.

Ubisoft hat die nominierten Indie-Teams für das "Indie Camp 2022" bekannt gegeben. Nominiert wurden "Pagotopia" von Lone Flower Games aus Köln, "Unsteakables" von Anteater Games aus Berlin und "Upside Drown" von Rivers and Wine Studios aus Köln. Die Bekanntgabe des Gewinnerteams erfolgt am 7. April ab 19:00 Uhr in einem Livestream. Auch Projekte und Teams sollen im Stream vorgestellt werden.

Das Gewinnerteam wird in das Indie Camp aufgenommen. Das Camp umfasst einen Workshop mit Ubisoft-Entwickler:innen, einen Playtest im User Research Lab bei Ubisoft Düsseldorf, einen Stand auf der Indie Arena Booth auf der gamescom 2022 sowie weitere Unterstützung und Promotion im Rahmen des Indies Camps und nach Möglichkeit darüber hinaus.

Das Indie Camp ist ein Acceleration-Programm für kleinere bis mittelgroße Indie-Studios aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, welches im Rahmen der globalen Ubisoft Entrepreneurs-Initiative organisiert und durchgeführt wird.

Kurzvorstellung der drei nominierten Projekte (nach Angaben von Ubisoft):

"Pagotopia ist ein farbenfrohes und unbeschwertes Spiel über Nachhaltigkeit. Die Spieler:innen bauen eine Stadt und versuchen, drei sich verschlechternden Werten ihrer Gesellschaft etwas entgegen zu setzen und diese auszugleichen: Wohlstand, Glück und Umwelt. Ziel ist es, einen unterhaltsamen und nicht predigenden Ansatz zu bieten, um Spieler:innen - insbesondere Jugendliche und Schüler:innen - an das Thema Nachhaltigkeit heranzuführen."

"Unsteakables: Hilf Deinen kuscheligen Freunden, indem Du Rosenkohl, Chilisauce und Schlimmeres zur Abwehr einsetzt. Hungrige Eindringlinge sind darauf aus, dich und deine Freunde zu essen! Findest Du einen Weg die Essenspläne Deiner Gegner zu verhindern?"

Upside Drown: "Das Geschwisterpaar Jasper und Nora ist unzertrennlich. Zumindest bis die Familie von einer Tragödie heimgesucht wird: Nora verschwindet! Wir begeben uns auf eine Reise ins Jemandsland in der Hoffnung, Nora zu retten."