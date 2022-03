"Halo" stellt weltweiten Paramount+-Startrekord auf

Die hochbudgetierte Sci-Fi-Serie "Halo", die auf einem äußerst populären Computerspiel basiert, hat laut Paramount Global auf dem Streamingdienst Paramount+ einen neuen Rekord als am meisten gesehene Serienpremiere in den ersten 24 Stunden aufgestellt. Konkrete Zahlen nannte das US-Unternehmen nicht. Aber damit knackte "Halo" auf jeden Fall das "Yellowstone"-Prequel "1883", das bis dahin die größten ersten Zahlen generierte.

"Halo", das von einem Konflikt zwischen der Menschheit und einer Alienrasse erzählt, ist in Deutschland parallel zu den US-Ausstrahlungen bei Sky im wöchentlichen Rhythmus zu sehen. Im Laufe des Jahres soll auf der Pay-TV-Plattform in Deutschland auch der Streamingdienst Paramount+ starten. Die Sci-Fi-Serie ist aus vielerlei Gründen bemerkenswert, sei es wegen des zehn-Millionen-Produktionsbudgets pro Episode, Steven Spielberg als Executive Producer über Amblin Television oder die jahrelange Produktionszeit.

Die Serie "Halo" , bei der Pablo Schreiber die Helden-Hauptrolle des Master Chief spielt, startete am 24. März weltweit und war ursprünglich einmal ein Showtime-Projekt, gilt jetzt aber als Paramount+-Original. Gerade in diesem Jahr sorgten auf Sky mit "Yellowjackets" und "Dexter: New Blood" zwei weitere Showtime-Serien für Aufsehen. Eine zweite Staffel "Halo" hat bereits grünes Licht bekommen.