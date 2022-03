Paradox Interactive setzt stärker auf Management-Titel

Paradox Interactive hat "Academia: School Simulator" vom Squeaky Wheel Studio gekauft. Der Kaufpreis wurde nicht bekannt gegeben. Der schwedische Publisher möchte damit das hauseigene Portfolio an Aufbau- und Management-Titeln weiter ausbauen. Das Spiel von dem philippinischen Studio wurde unter der Leitung des ehemaligen CEO Ryan Sumo entwickelt, der außerdem den visuellen Stil von "Prison Architect" entwarf.

"Obwohl unsere Strategiespiele unser Rückgrat bei Paradox sind, haben sich die Management-Titel zu einem bemerkenswerten Segment des Portfolios unseres Unternehmens entwickelt", erklärt Sandra Neudinger, VP of Business at Paradox Interactive. "Wir wissen, dass viele unserer Spieler sich für Titel interessieren, in denen sie ihrer Kreativität in einer entspannten und positiven Weise Ausdruck verleihen können, ohne auf die für Paradox typische Herausforderung verzichten zu müssen."

Das Unternehmen möchte sich als "führender" Publisher in diesem Genre etablieren. Laut Paradox zählen die Management-Spiele jeden Monat ungefähr 1,5 Millionen Nutzer:innen. Der erfolgreichste Titel aus dieser Kategorie ist "Cities: Skylines", das kürzlich sein siebenjähriges Jubiläum feierte. Paradox hat noch "Surviving Mars", "Prison Architect" und "Surviving the Aftermath" in petto. "Unser Portfolio an Management-Titeln bietet den Spielern diese Erfahrung in einer Vielfalt von Umgebungen, die von keinem anderen Spiele-Publisher übertroffen wird", so Neudinger.

"Ich freue mich über den nächsten Entwicklungsschritt für Academia", erklärt Ryan Sumo. "Wir haben neun Monate gebraucht, um es in den Early-Access zu bringen, und seit seiner Veröffentlichung 2017 sind wir überwältigt von den vielen positiven Rückmeldungen und der Unterstützung aus der Community. Academia: School Simulator hat für immer einen besonderen Platz in meinem Herzen und in den Herzen meiner Kolleginnen und Kollegen bei Squeaky Wheel. Dank Paradox haben jetzt noch mehr Menschen die Möglichkeit, diese Hingabe zu entdecken. Ich hoffe jeder wird dieses Spiel genießen und kann es kaum abwarten, neue Studenten durch die Gänge rennen zu sehen!"