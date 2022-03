Abomodell GTA+ für "Grand Theft Online Auto"

Rockstar Games hat mit "GTA+" ein neues, optionales Mitgliedschaftprogramm angekündigt, das exklusiv für "GTA Online" als Bestandteil von "Grand Theft Auto V" auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S zur Verfügung stehen wird. Es wird am 29. März 2022 starten und 5,99 Euro pro Monat kosten. Ob "GTA+" später auch auf PC, PlayStation 4 und Xbox One ausgedehnt wird, ist unklar.

"Mitglieder bei GTA+ erhalten jeden Monat 500.000 GTA$ als Überweisung auf ihr Maze-Bank-Konto sowie die Möglichkeit, sich Immobilien in und um Los Santos zu sichern, die neue Gameplay-Updates freischalten, die man vorher möglicherweise verpasst hat. Dazu kommen spezielle Fahrzeugverbesserungen, Rabatte nur für Mitglieder, GTA$- und RP-Boni und vieles mehr", schreibt Rockstar Games. Zu den "Vergünstigungen" gehören zum Beispiel ein Upgrade auf die Aquarius-Superyacht, die Freischaltung der Autowerkstatt in La Mesa und der Vorabzugang zum Fahrzeug Principe Deveste Eight. "Alle Vorteile von GTA+ erscheinen zusätzlich zu unseren normalen GTA-Online-Events, die wie gewohnt für alle Spieler stattfinden", heißt es weiter.

Konzeptuell erinnert "GTA+" an das monatliche Abomodell "Fortnite-Crew" von Epic Games, das ebenfalls virtuelle Währung und In-Game-Gegenstände enthält - sowie den aktuellen Battle Pass.