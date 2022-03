RB Leipzig ist Deutscher Club-Meister im eFootball 2022

Am Sonntagabend setzte sich RB Leipzig im Finale der VBL Club Championship by bevestor gegen den FC St. Pauli durch. Der Titelverteidiger 1. FC Heidenheim schied vorher aus.

Das Finale der VBL Club Championship by bevestor konnte RB Leipzig für sich entscheiden. Das Team um Umut "RBLZ_Umut" Gültekin, Anders "RBLZ_Vejrgang" Vejrgang und Richard "RBLZ_Gaucho10" Hormes, die am Finalwochenende zum Einsatz gekommen sind, sowie Lena "RBLZ_Lena" Güldenpfennig und Ben "RBLZ_Kette" Kettenbeil, setzte sich am Sonntagabend in der Strassenkicker Base in Köln durch.

In der ersten Finalpartie zwischen RB Leipzig und FC St. Pauli, die in der Variante 2-gegen-2 gespielt wurde, kam es zu einem Unentschieden. Das erste Einzelspiel entschied RBL mit 7:0 überraschend deutlich für sich. Auch die zweite Einzelpartie ging mit 3:1 an Leipzig. Für den FC St. Pauli ist es die zweite Vizemeisterschaft in Folge. Der Titelverteidiger 1. FC Heidenheim schaffte nicht den Sprung in das Halbfinale.

Die Meisterschale wurde von Jörg Höflich, Head of Virtual Bundesliga der DFL, übergeben: "Herzlichen Glückwunsch an RB Leipzig zur Deutschen Club-Meisterschaft im eFootball! Das Finalwochenende war der gelungene Abschluss einer spannenden Saison der VBL Club Championship, zu deren Attraktivität alle Clubs sowie zahlreiche Partner, allen voran ESL Gaming und bevestor, beigetragen haben. Dafür bedanken wir uns herzlich und freuen uns nun auf die nächsten Entscheidungen im Wettbewerb der Einzelspielerinnen und -spieler."

"Für die Spieler war es ein großartiges Erlebnis und die Emotionen waren während des gesamten Wochenendes auf dem Höhepunkt", so Christian Knoth, Produkt Manager der Virtual Bundesliga. "Wir sehen hier ganz deutlich, wie essenziell solche Veranstaltungen vor Ort für alle Beteiligten und den Wettbewerb sind und daher ist die Hoffnung groß, dass unser derzeitiges Vorhaben für das Grand Final der Einzelspieler mit Fans vor Ort wie geplant auch stattfinden kann."

Die VBL Club Championship by bevestor ist ein Wettbewerb im Rahmen der bevestor Virtual Bundesliga. Organisiert wird das Turnier von der DFL und ESL Gaming. 26 Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga hatten mit ihren eFootball-Teams daran teilgenommen. Nach der Divisionsphase und den Playoffs bestritten acht Clubs das Finalturnier. Erstmals wurde im Rahmen der VBL Club Championship wurde eine Prämie ausgeschüttet, der entsprechende Preisgeld-Pool betrug 65.000 Euro.