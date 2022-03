Microsoft startet Cloudinitiative ID@Azure für Game-Studios

In Anlehnung an das erfolgreiche ID@Xbox-Programm startet Microsoft zur GDC eine ähnliche Initiative für die Cloud-basierte Spieleentwicklung. Geleitet wird ID@Azure, das selbst Indies offen steht, die für PlayStation oder Switch entwickeln, von Nick Ferguson als Director, der 2013 zum Launch-Team von ID@Xbox gehörte.

Neben Nvidia und AWS nutzte auch Microsoft die Game Developer Conference in San Francisco, um der Community von Spiele-Entwickler:innen neue Lösungen insbesondere in der Cloud vorzustellen. Eine neue Lösung ist ID@Azure. Es lehnt sich an das erfolgreiche ID@Xbox-Programm an, das vor neun Jahren gestartet wurde, und richten sich wie das Vorbild vor allem an kleinere und unabhängige Studios.

ID@Azure seht alles Teams zur Verfügung, die Spiele entwickeln und zwar unabhängig von der geplanten Plattform. Mit anderen Worten auch Entwickler:innen, die an Spielen für Nicht-Microsoft-Konsolen wie PlayStation oder Switch arbeiten, können sich für das Programm anmelden. Gleiches gilt für VR- und Mobile-Devs.

Über ID@Azure erhalten in einem vorgegebenen Rahmen kostenlos Zugriff auf Tools und Services von Microsofts Cloud-Dienstleistungen. Nach eigenen Angaben folgt ID@Azure der gleichen Philosophie wie ID@Xbox, nämlich Teams bei ihrer Arbeit zu unterstützen und helfen, die bestmöglichen Spielerlebnisse zu schaffen. Dass sich beide Programme in ihrer Grundidee ähneln ist kein Zufall. Einerseits machte Microsoft mit dem ID@Xbox-Programm sehr gute Erfahrungen, andererseits wird ID@Azure von Director Nick Ferguson geleitet, der 2013 Teil des damals noch bei Microsoft verteilten ID@Xbox-Teams war.

Ganz ohne Eigennutz ist das Angebot von Microsoft natürlich nicht. Micrsofts Cloud-Dienst Azure gehört zu den wenigen ernstzunehmenden, globalen Konkurrenten von AWS (Amazon Web Service). Das Feld Cloud-Gaming und Cloud-Development ist in dem Wettstreit eine wichtige, weil prestigeträchtige Arena, auch wenn das ganz große Geld im Cloud-Bereich eher bei der Enterprise-Kundschaft zu machen ist. AWS wiederum hatte die GDC ebenfalls genutzt, um seinerseits neue Services für die Development-Community anzubieten.