2K und Rcadia eröffnen von Spiel-inspiriertes Gaming Apartment

Im richtigen Ambiente "Tiny Tina's Wonderlands" spielen ist jetzt ganz einfach. Publisher 2K Games, ein Label von Take-Two Interactive, und das in der Eröffnung befindliche Gaming House Rcadia eröffnen dazu das Tiny Tina's Wonderlands Gaming Apartment. Es besteht aus vier außergewöhnlich und im Stil des Spiels gestalteten Zimmern, einem voll ausgestatteten Gaming-Room sowie einer Kitchenette und ist ab sofort und für begrenzte Zeit buchbar.

"Das 'All Inclusive' Angebot für Tiny Tina´s Apartment in der Rcadia lässt keine Wünsche offen und die Besucher:innen aus der ganzen Welt in die verrückte Welt des Spiels eintauchen.", so Stefan Eder, 2K Director Marketing and Communications. Und Sarah Kucher, Head of Partnerships & Venue Development Rcadia, ergänzt: "Individuelle Kooperationskonzepte wie dieses passen perfekt zur DNA der Rcadia."