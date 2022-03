Megamigs kehrt als Präsenzevent zurück

Vom 19. bis 22. Oktober 2022 findet die Megamigs 2022 statt und zwar wie so viele Events der Gamesbranche in diesem Jahr wieder in Präsenz. Das gaben die Veranstalter:innen jetzt bekannt. Veranstaltungsort des B2B2C-Gaming-Events ist das Bonaventura Hotel in Montreal.

Die Megamigs ist nach eigenen Angaben das größte Event ihrer Art in Kanada. Da Montreal dank großzügiger Förderung zu den Top-Games-Entwicklungsstandorten der Welt gehört, ist das Fachpublikum vor Ort anspruchsvoll. Auch deshalb sind zahlreiche Konferenzvorträge entsprechend hochwertig. Obwohl die Megamigs anders als die GDC noch lange kein Pflichttermin zum Beispiel für europäische Developer:innen ist, stieg die Zahl auch internationaler Firmen in der Expo Hall stetig an. Selbst erste Länderpavillons aus aller Welt wurden in Montreal begrüßt.

Andere Teile wie die Gaming Zone, die Eductation Zone, die Indie Zone oder die Awards fallen hingegen kleiner aus oder sind eher lokal geprägt.