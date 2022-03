"Halo"-Serie startet auf Sky Q und Sky Ticket

In den USA startet heute die "Halo"-TV-Serie auf Paramount+. Da in Deutschland der Streaming-Sender noch nicht live ist, ist "Halo" exklusiv bei Sky Q und Sky Ticket abrufbar. Freitags erscheint zudem wöchentlich jeweils eine Folge auf Sky Atlantic.

Die Serie "Halo" mit Pablo Schreiber als "Master Chief" wurde von Showtime in Zusammenarbeit mit dem Spielestudio 343 Industries sowie Amblin Television von Steven Spielberg produziert. Eigentlich wird die Serie international von Paramount Global Content Distribution vertrieben und in den USA exklusiv auf dem Streaming-Dienst Paramount+ ausgestrahlt. Der will 2022 auch in Deutschland an den Start gehen. Als Ende Januar der Starttermin auf den 24. März festgelegt wurde war noch unklar, ob Paramount+ dann schon in Deutschland auf dem Markt ist und, falls nicht, ob Deutsche Zuschauer:innen nicht bis zum Marktstart vertröstet werden.

"Halo" zählt zu den erfolgreichsten Videospielmarken der neueren Generation. Kumuliert verkauften sich die Spiele der "Halo"-Reihe mehr als 80 Millionen Mal. Die Zahl stammt allerdings noch aus der Zeit vor dem Release von "Halo Infinite". Der jüngste Release dürfte die Zahl weiter nach oben getrieben haben. Zudem ist "Halo Infinite" für alle Inhaber:innen eines Microsoft Game Pass kostenlos spielbar. Der Abo-Dienst von Microsoft übersprang im Januar die Marke von 25 Millionen Abonnent:innen.