Coca-Cola und Riot Games starten Mobile-Gaming-Partnerschaft

Es ist eine Partnerschaft, die wegweisend sein kann: Coca-Cola und Riot Games gaben den Start einer nach eigenen Angaben mehrjährigen Partnerschaft bekannt. Gegenstand ist die Zusammenarbeit im Bereich Mobile Gaming und im Mobile E-Sport. Ganz konkret geht es um Riots "Legend of Legends: Wild Rift" und "Wild Rift Esports", das 2022 in die erste offizielle Saison ging. In acht globalen Regionen gibt es entsprechende Wettbewerbe, die in ein globales Saisonfinale münden. Wann genau und wo die "Wild Rift Icons Global Championship" stattfinden wird, wurde noch nicht bekannt gegeben, nur dass es im Sommer sein soll.

Die Partnerschaft ist auch deshalb wegweisend, weil mit Coca-Cola eine weitere globale Top-Marke in das noch vergleichsweise junge, aber extrem stark wachsende Segment des Mobile E-Sport Präsenz zeigt. Zudem kooperieren beide Firmen nicht zum ersten Mal. Coca-Cola war von 2014 bis 2016 Partner der "League of Legends"-Weltmeisterschaft, also genau in der Zeit, in der das Spiel seiner Nutzungszahlen binnen kurzer Zeit auf über 100 Millionen Spieler:innen verdoppeln konnte.

"Coca-Cola hat dazu beigetragen, dem mittlerweile größten E-Sport der Welt, League of Legends E-Sport, mit aufzubauen, und ich bin begeistert, dass sie auch in Wild Rift Esports die Zukunft sehen", sagte Leo Faria, Global Head of Wild Rift Esports bei Riot Games. "Diese Partnerschaft wird sich über mehr als 100 Länder erstrecken Länder, einschließlich der acht regionalen Ligen, die die Grundlage für unseren Sport bilden."