Alejandro del Horno sichert Produktqualität von Mimimi Games

Mimimi Games verstärkt sich weiter. Das mehrfach ausgezeichnete Game-Dev-Studio aus München hat mit Alejandro del Horno einen neuen QA Lead. Gleichzeitig sei man auf der Suche nach einer oder einem weiteren QA Tester:in, heißt es seitens Mimimi Games. Del Horno bringt reichlich Erfahrung in der Qualitätssicherung von Spieleproduktionen mit. Unter anderem war er Certification Tester bei Electronic Arts und QA Project Manager bei Deep Silver.

"2019 konnte ich auf der gamescom die Demo von "Desperados III" am Stand von THQ Nordic ausprobieren, wo ich unter anderem Mimimis 3D- und Texture-Artist Reinier persönlich kennenlernen durfte. Ich merkte schnell, dass wir viele Gemeinsamkeiten teilen. Als Mimimi Games dann die Stellenausschreibung für die QA Lead-Position veröffentlichte, war für mich sofort klar, dass ich mich bewerben werde", sagt del Horno. Und Mimimi-Games-Geschäftsführer Johannes Roth ergänzt: Die Erweiterung des Teams mit Alejandro als unserem neuen QA Lead ist ideal. Seine mehrjährige Erfahrung in der Quality Assurance kommt nicht nur dem Development Team in Form der Verbesserung unserer bestehenden QA-Prozesse zugute, sondern spielt auch eine wichtige Rolle in unserer Self-Publishing-Strategie, die wir mit Codename Süßkartoffel verfolgen."