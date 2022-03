Tencent bleibt das umsatzstärkste Unternehmen in der Gamesbranche

Tencent Holding hat den Geschäftsbericht für das vierte Quartal und das vergangene Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Von Januar bis Dezember 2021 hat das Unternehmen 560 Milliarden RMB umgesetzt (+16 Prozent im Vergleich zum FY2020), das sind knapp 80 Milliarden Euro. Auf die Spielesparte entfallen laut Analyst Daniel Ahmad von Niko Partners knapp 30 Milliarden Euro - eine Steigerung um 9,9 Prozent zum Vorjahr. Damit ist Tencent weiterhin das umsatzstärkste Unternehmen in der Gamesbranche. Sony liegt im gleichen Zeitraum bei 22,64 Milliarden Euro, Microsoft bei 14,83 Milliarden Euro und Nintendo bei 13,94 Milliarden Euro. Rechnet man Activision Blizzard noch zu Microsoft hinzu, würde "Activision Blizzard Microsoft" leicht über dem Niveau von Sony liegen.

Tencent unterteilt die eigene Spielesparte in den chinesischen (domestic) und den internationalen Markt. Im Bereich der lokalen Spiele will Tencent die wichtigsten Franchises tiefer und breiter aufstellen. So sollen neue Spiele, Zeichentrickserien und ein Film entstehen, die auf den Charakteren von "Honour of Kings" basieren. Auch die Events in Verbindung mit den Olympischen Winterspielen in "Peacekeeper Elite", "QQ Speed Mobile" und "QQ Dancer Mobile" werden als Erfolg angesehen.

Zugleich berichtet Tencent, dass sich die unternommenen Bemühungen zur Begrenzung der Spielzeit und der Ausgaben von Minderjährigen in ihren Spielen ausgezahlt hätten. Im letzten Quartal 2021 verringerte sich die von Minderjährigen verbrachte Gesamtzeit in Spielen im Vergleich zum Vorjahr um 88 Prozent und machte 0,9 Prozent der gesamten Zeit aus. Die Gesamteinnahmen von Minderjährigen sanken um 73 Prozent und trugen 1,5 Prozent zu den Bruttoeinnahmen bei.

Der internationale Spielebereich hat "bemerkenswerte Fortschritte" erzielt. Allein fünf der weltweiten Top-10-Smartphone-Games würden von Tencent betrieben - nach der Anzahl der täglich aktiven Nutzer:innen. Abseits der Erfolge von Riot Games (Arcane-Serie, League of Legends World Championship) wurde für "Clash Royale" eines der größten Updates veröffentlicht, das die Zahl der täglich aktiven Nutzer:innen und die Einnahmen steigerte. Auch "PUBG Mobile", "Valorant" und "Brawl Stars" werden hervorgehoben.

Außerdem ist im vergangenen Jahr die Publishing-Sparte Level Infinite gegründet worden, um die eigenen Studios und Partner bei der Bereitstellung von Spielen für internationale Spieler:innen zu unterstützen. Zudem sollen bestehende Titel durch eine stärkere Marktpräsenz, Produktverbesserungen und operative Optimierungen weiter ausgebaut werden. Für 2022 und vor allem für 2023 sind neue Spiele geplant, von denen sich die Verantwortlichen zusätzliches Wachstum versprechen.

Tencent als Gesamtkonzern hat 2021 knapp 31 Prozent der Umsätze im Bereich FinTech & Business Services gemacht, 21 Prozent entfallen auf soziale Netzwerke und 16 Prozent auf Online-Werbung. Lokale Spiele in China sorgten für einen Umsatzanteil von 23 Prozent. Internationale Spiele lagen bei acht Prozent.