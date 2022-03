Katrin Bauerfeind und Uke Bosse moderieren DCP-Preisverleihung

Der Deutsche Computerspielpreis 2022 wird von Katrin Bauerfeind und Uke Bosse moderiert. Auch erste Laudator:innen wurden benannt. Die hybride Preisverleihung beginnt am 31. März 2022 um 19:30 Uhr. Am 24. März 2022 findet außerdem eine Pre-Show statt.

Der Deutsche Computerspielpreis (DCP) wird am 31. März 2022 (ab 19:30 Uhr) in der Tonhalle in München verliehen. Das Event wird als hybride Veranstaltung durchgeführt und wird ebenfalls live auf www.deutscher-computerspielpreis.de übertragen. Vor Ort führen Moderatorin Katrin Bauerfeind und Entertainer Uke Bosse durch die Preisverleihung. Das Moderatoren-Duo wird die Nominierten und zahlreiche Laudator:innen vor Ort begrüßen. Die Trophäen werden unter anderem von Markus Söder, Ministerpräsident des Freistaates Bayern, Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Moderatorin Jana Forkel, Autor Markus Heitz, Drag Queen Aria Addams und weiteren bekannten Personen aus der Games-Branche und E-Sport-Szene überreicht. Im Anschluss der Veranstaltung moderiert Streamerin Ollimeee die "Community-Bar" und will die Reaktionen der Zuschauer:innen einfangen.

Zum zweiten Mal findet eine Pre-Show mit Interviews und Einblicken zum DCP sowie zur deutschen Games-Branche statt. Hierzu begrüßen am Donnerstag, den 24. März 2022, ab 20:00 Uhr die Streamerin Ollimeee und Moderator Michael Obermeier einige Gäste im Live-Stream. "In exklusiven Interviews geben sie Einblicke in ihre nominierten Spiele oder treten in Quiz-Sessions gegeneinander an", heißt es weiter.

"Computerspiele sind ein elementarer Treiber für die Digitalisierung. Der Freistaat Bayern fördert daher die Gründung neuer Studios und die Entwicklung von Games seit Jahren nachhaltig. Der Deutsche Computerspielpreis ist eine großartige Bühne, um die herausragenden Games des Jahres und die kreativen Teams hinter den Spielen zu würdigen. Wir freuen uns daher sehr, dass die Preisverleihung 2022 wieder vor Ort in München stattfindet und drücken allen Nominierten die Daumen", so Staatsministerin Judith Gerlach. Das Bayerische Staatsministerium für Digitales fördert die Verleihung des Deutschen Computerspielpreises 2022.

Der DCP 2022 ist mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 800.000 Euro dotiert und wird in 16 Kategorien vergeben. Die Ausrichter des DCP sind die Bundesregierung sowie der game - Verband der deutschen Games-Branche.