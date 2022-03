Com2Us launcht Hub für Blockchain-Game-Plattform C2X

Die Blockchain-Game-Plattform C2X hat einen weiteren Meilenstein gesetzt. So wurde jetzt die C2X Station bei Google Play veröffentlicht. Laut Publisher Com2Us Holdings sollen die Versionen für Apples App Store sowie als Google Chrome Extension zeitnah verfügbar sein. Die C2X-Station ist die digitale Asset-Wallet, die virtuelle Geldbörse mit der Tokens verwaltet und auch getauscht werden können. Sie ist damit ein zentraler Baustein, um der im Februar gestarteten Plattform Leben einzuhauchen.

Die C2X-Station vereint sowohl das Management der NFTs als auch wichtige Funktionen der Blockchain-Community. So können Nutzer:innen über C2X ihr Stimmrecht ausüben und so zum Beispiel entscheiden, welche Spiele in die Plattform aufgenommen werden. In der C2X-Station findet die Verknüpfung der Spieler:innen untereinander, aber auch zu den Spielen statt, die an die C2X-Plattform angeschlossen werden. Über sie lassen sich also beispielsweise Tokens aus einem Spiel in C2X-Tokens tauschen, die wiederum in Tokens anderer angeschlossener Spiele getauscht werden könnten.

Der nächste große Schritt, die öffentliche Notierung des C2X-Tokens, soll erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Die C2X-Plattform basiert auf der Terra Blockchain und wird von MetaMagnet betrieben. Com2Us ist Master-Content-Provider der Plattform und kündigte an, selbst mehr als 20 Web3-Spiele für die Plattform zu veröffentlichen. Die Plattform selbst soll aber keineswegs Com2Us-exklusiv sein. Die verwendet das NFT-Protokoll von Terraform Labs, der Gesellschaft hinter der Terra Blockchain, und kann entsprechend leicht mit anderen Blockchain-Inhalten verknüpft werden. Com2Us selbst nennt dabei andere Spiele aber auch K-Pop als mögliche Beispiele.

Parallel zum Start von C2X Station vermeldet Plattformbetreiberin MetaMagnet, dass bei einer Finanzierungsrunde weitere 25 Millionen Dollar Kapital eingesammelt werden konnte. Die Plattform sei dabei mit einem Wert von 500 Millionen Dollar bewertet worden.