Epic, Microsoft und Humble mit Hilfsaktionen für die Ukraine

Epic Games und Microsoft wollen die Fortnite-Einnahmen bis zum 3. April 2022 für humanitäre Hilfsaktionen in der Ukraine spenden. Allein am ersten Tag kamen über 36 Millionen Dollar zusammen. Auch bei Humble Bundle wird ein großes Spiele-Paket angeboten, dessen Einnahmen gespendet werden.

Die Unterstützung für humanitäre Hilfsaktionen in der Ukraine ist in der Gamesbranche weiterhin sehr groß. Epic Games hat angekündigt, dass alle zwischen dem 20. März 2022 und dem 3. April 2022 in "Fortnite" erzielten Einnahmen (alle Transaktionen mit Echtgeld) für humanitäre Hilfsprojekte für Menschen gespendet werden sollen, die vom Krieg betroffen sind. Microsoft bzw. Xbox schließt sich diesen Bemühungen an und wird die Nettoeinnahmen von "Fortnite" im Microsoft Store ebenfalls für diese Zwecke einsetzen. Das gesammelte Geld soll an Direct Relief, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen und das UNHCR gehen. Am ersten Tag sind bereits 36 Millionen Dollar, knapp 32,63 Millionen Euro, bei dieser Aktion zusammengekommen. Epic startete die Aktion passend zum Launch von "Fortnite Kapitel 3 - Saison 2: Widerstand".

Neben dem "Bundle for Ukraine" bei Itch.io, das eine Spendensumme von über 6,3 Millionen Dollar von fast 450.000 Käufer:innen aufgebracht hat, ist eine ähnliche Aktion bei Humble Bundle angelaufen. Das Paket "Stand with Ukraine", das über 123 Spiele, App-Lizenzen und eBooks enthält, ist über 280.000 Mal verkauft worden und hat mehr als 11 Millionen Euro zusammengetragen, die komplett an Razom for Ukraine, International Rescue Committee (IRC), International Medical Corps und Direct Relief gespendet werden sollen.

Die Gamesbranche hat in den letzten Wochen zahlreiche humanitäre Aktionen gestartet und Geld für entsprechende Zwecke gespendet. Ein Teil dieser Bemühungen wurden in einer Sammelnews zusammengefasst.

Details zu den gespendeten Einnahmen von Epic Games und Microsoft: "100 % von Epics Fortnite-Einnahmen entsprechen dem Bruttokaufpreis aller zwischen dem 20. März 2022 und dem 3. April 2022 weltweit in Fortnite getätigten Käufe und aller Einlösungen von im Einzelhandel gekauften Produkten, abzüglich Steuern, Plattformgebühren von Drittanbietern, Rückerstattungen, Rückgaben oder Stornierungen. Microsoft wird zwischen dem 20. März 2022 und dem 3. April 2022 erzielte Nettoeinnahmen aus allen Verkäufen von Fortnite-Inhalten im Microsoft Store aus allen Ländern, in denen Fortnite verkauft wird, beisteuern. Die Nettoeinnahmen entsprechen den Bruttoeinnahmen nach Abzug von Rückerstattungen und Rückbuchungen, Abrechnungskosten, Bandbreitenkosten, Betriebskosten und Steuern."