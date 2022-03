Sony übernimmt Haven Studios

Sony hat die Übernahme eines weiteres Studios angekündigt: Haven Studios wird in die Familie der PlayStation Studios aufgenommen. Das Studio unter der Leitung von Jade Raymond arbeitet an einem "AAA-Multiplayer-Erlebnis".

Sony Interactive Entertainment wird Haven Studios vollständig übernehmen. Die Übernahme folgt auf die erste Investition von Sony in das Studio im März 2021. Das derzeitige Management-Team der Haven Studios wird in Zusammenarbeit mit PlayStation das Studio weiterführen. Es ist das erste Studio von Sony in Kanada (Montreal).

Haven Studios wurde von Jade Raymond gegründet und geleitet. Sie war vorher bei Ubisoft (Assassin's Creed), Electronic Arts (EA Motive) und Google (Stadia) in Führungspositionen tätig. Haven Studios arbeitet an einem bisher unangekündigten "AAA-Multiplayer-Erlebnis" auf Live-Service-Basis.

Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios: "Wir haben Anfang 2021 begonnen, mit Jade und ihrem Team zu arbeiten, als sie kurz davor waren, die Gründung von Haven Studios bekannt zu geben. Von ihrem ersten Pitch an hat uns Havens Vision inspiriert: die Schaffung eines modernen Multiplayer-Erlebnisses, das Spieler auf positive und sinnvolle Weise zusammenbringt. Wir waren uns sicher, dass sie das kreative und technische Know-how hat, um ein so ehrgeiziges Projekt Realität werden zu lassen, und investierten begeistert in ihre Bemühungen, einen neuen Originaltitel für PlayStation zu schaffen."

Jade Raymond, CEO und Gründerin der Haven Studios: "Heute beginnt für das Haven-Team als Teil der PlayStation Studios-Familie eine neue Phase unserer Reise. Die Zusammenarbeit mit Hermen, Connie Booth und dem PlayStation-Team im vergangenen Jahr zählt zu den Höhepunkten unserer Karriere. SIE ist ein zuverlässiger Partner, der den kreativen Prozess und die Voraussetzungen für die Entwicklung eines erstklassigen Blockbuster-Spiels genau kennt. Sie haben uns unterstützt und ermutigt, unsere kühne Vision zum Leben zu erwecken und unsere Träume wahr werden zu lassen, und wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit, unsere Partnerschaft zu vertiefen."