"Core Keeper" knackt 500.000 Verkäufe in zwei Wochen

Das Sandbox-Bergbau-Abenteuer "Core Keeper" ist seit dem 8. März 2022 über 500.000 Mal für PC via Steam verkauft worden. Das kooperative Spiel, das oft als Mischung aus "Terraria" und "Stardew Valley" unter der Erde bezeichnet wird, befindet sich noch im Early-Access-Status.

"Core Keeper" avancierte für Fireshine Games (ehemals Sold Out Games) zum am schnellsten verkauften digitalen Titel aller Zeiten. "Wir sind sprachlos angesichts der überwältigenden Reaktion der Community auf Core Keeper und freuen uns, dass bereits mehr als eine halbe Million Spieler sich mit uns auf diese Reise begeben haben", so Sarah Hoeksma, Marketing Director bei Fireshine Games. "Wir arbeiten bereits hart an einigen spannenden Plänen für die Zukunft des Spiels und können es kaum erwarten, in den kommenden Wochen und Monaten weitere Details dazu mit den Fans zu teilen." Auch die Nutzerbewertungen auf Steam fallen "sehr positiv" aus.

Produktbeschreibung laut Hersteller (Trailer): "Core Keeper ist ein Bergbau-Sandbox-Abenteuer für einen bis acht Spieler, das in einer uralten Höhle voller Kreaturen, Ressourcen und Schmuckstücke spielt. Im Spiel müssen Relikte und Ressourcen abgebaut werden, um eine eigene Basis zu errichten, neue Ausrüstung herzustellen und zu überleben. Außerdem gilt es, riesige Monster zu bekämpfen, Geheimnisse aufzudecken, Feldfrüchte zu ernten, neue Rezepte zu kochen und eine prozedural generierte, unterirdische Welt zu erkunden, um das Geheimnis des uralten Kerns zu lüften."