Spiele-Streaming-Markt wird laut Ampere bis 2025 stark wachsen

Die Marktforscher von Ampere Analysis gehen davon aus, dass der Spiele-Streaming-Markt in den nächsten Jahren stark wachsen wird. Streaming-only-Dienste wie Stadia sollen es in Zukunft weiter schwer haben. Das Hybrid-Modell aus Download und Streaming wie beim Xbox Game Pass Ultimate soll bis 2027 dominant sein.

Die britischen Marktforscher von Ampere Analysis haben einen Bericht über den Spiele-Streaming-Markt veröffentlicht und einen Blick in die Glaskugel gewagt. Ihrer Analyse nach soll der nordamerikanische und europäische Markt für Spiele-Abonnements und Cloud-Gaming-PC-Abos im Jahr 2021 einen Umsatz von 3,7 Milliarden Dollar erreicht haben, das sind ungefähr 3.36 Milliarden Euro. Ein Wachstum um 57 Prozent gegenüber 2,3 Milliarden Dollar (2,09 Mrd. Euro) im Jahr 2020. Im Jahr 2027 soll der Umsatz dann 8 Milliarden Dollar betragen (7,3 Mrd. Euro). Für Ampere Analysis gehören drei Teile zu diesem Marktsegment: Download-only-Dienste (Spiele mit einem Abo runterladen), Streaming-und-Download-Dienste und Streaming-only-Dienste. Streaming-only-Dienste wie Google Stadia machen aktuell fünf Prozent des Umsatzes aus. Ampere Analysis schätzt, dass der Anteil bis 2027 auch nur auf zehn Prozent steigen soll.

Der Xbox Game Pass Ultimate ist ein Hybrid-Dienst, da sowohl Spiele runtergeladen und gespielt als auch via Streaming auf anderen Geräten genutzt werden können. Aktuell wird die Download-Variante am häufigsten, vor allem auf PC und Konsolen, genutzt. Die Marktforscher gehen aber davon aus, dass Nicht-Konsolennutzer für das künftige Wachstum verantwortlich sein werden - gerade auf neuen Märkten, in denen Mobile-Geräte stark verbreitet sind. "Diese neuen Nutzer:innen werden die Gesamtnutzung des Dienstes allmählich mehr in Richtung Streaming verlagern", heißt es.

Der Anteil vom Xbox Game Pass und vom Xbox Game Pass Ultimate lag 2021 bei knapp 60 Prozent des westlichen Game-Streaming-Marktes, was hauptsächlich auf die First-Party-Titel von Microsoft zurückgeführt wird, die zum Releasetag direkt enthalten sind. Es wird erwartet, dass in diesem Jahr "eine oder mehrere große Drittanbieter-Franchise-Veröffentlichungen" im Xbox Game Pass aufgenommen werden. Sony soll, laut Ansicht der Marktforscher, dieses Jahr das Abonnementgeschäft rund um PlayStation Now und PlayStation Plus ausbauen bzw. umstrukturieren, jedoch ohne die Verfügbarkeit von First-Party-Titeln zum Veröffentlichungstag.

GeForce Now wird eine "dominante Position auf dem Cloud-Gaming-PC-Markt" zugeschrieben. Der größte Teil der Nutzer:innen sollen ältere PCs, teils mit integrierten GPUs, haben. Ampere Analysis ist der Ansicht, dass der Dienst als Plattform gedacht sei, um ehemalige Spieler:innen wieder "aktivieren" zu können, die dann neue GeForce-Grafikkarten kaufen. Auch wenn exklusive Spiele fehlen würden, sei Nvidia bei der Verfügbarkeit von AAA-Spielen in der Cloud und seinem "Bring-Your-Own-Game-Service" führend.