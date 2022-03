Startbüro Babelsberg heißt neue Stipendiaten willkommen

Startschuss für die neunte Runde von Startbüro Babelsberg: Stipendiaten des Förderprogramms, das junge Firmen bei der Etablierung in der Branche helfen soll, sind in diesem Jahr die Köpfe von Contando Films und Copy Paste Games.

Startschuss für die neunte Runde von Startbüro Babelsberg: Das Förderprogramm, das junge Firmen bei der Etablierung in der Branche helfen soll, wurde von Studio Babelsberg, Filmuniversität, Medienboard und der Brandenburger Förderbank ILB initiiert und gewährt zwei Teams für ein Jahr Räumlichkeiten auf dem Studio-Babelsberg-Gelände zur Umsetzung von Projektideen sowie eine finanzielle Unterstützung in Höhe von gesamt 20.000 Euro. Auch Mentoren stehen zur Beratung zur Seite.

Ausgewählt für die diesjährige Runde wurde zum einen die junge Produktionsfirma Contando Films, die sich zum Ziel gesetzt hat, regional verankerte Geschichten mit universeller Bedeutung zu realisieren. Hinter der Firma stecken die Producerin Virginia Martin und der Autor und Regisseur Michael Fetter Nathansky, beides ehemalige Studenten der Filmuniversität. Mit ihrem Debütfilm "Mannequins" (AT) sowie der Stoffentwicklung ihrer Folgeprojekte "Hang Me Oh Hang Me" (AT) und "Lorca's Oracle" (AT) streben sie eine standfeste Basis für die Zukunft ihrer Produktionsfirma an.

Das zweite Start-up, das in den Genuss des Hilfsprogramms kommt, ist Copy Paste Games. Dahinter stecken Johannes Dreibach, ebenfalls Filmuni-Absolvent, und Julius Peinelt, Informatik-Absolvent der Uni Würzburg, die gemeinsam ein Studio für interaktive Story-Welten aufbauen wollen. Das Startbüro ermöglicht ihnen die Prototypen-Produktion ihres ersten filmischen Game-Projekts "The Ashen Heart" (AT).