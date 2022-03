DCP 2022: Stimmabgabe für Spielerin oder Spieler des Jahres

Die Siegerin oder der Sieger in der Kategorie "Spielerin oder Spieler des Jahres 2022" wird gemeinsam von der DCP-Jury und der Community ermittelt. Bis zum 27. März 2022 kann per Online-Voting auf www.deutscher-computerspielpreis.de mitbestimmt werden, wer ausgezeichnet werden soll. Die Gewinner werden bei der Preisverleihung am 31. März 2022 in München und im Livestream bekanntgegeben.

Folgende Spielerinnen und Spieler wurden nominiert: Melanie Eilert (aka melly_maeh), Maximilian Knabe (aka HandOfBlood), Matthias Remmert (aka Knochen), Pia Scholz (aka Shurjoka) und Kuro Salehi Takhasomi (aka KuroKy).

Das Auswahlverfahren und die Wahlprozedur werden so beschrieben: "Für die Kategorie Spielerin/Spieler des Jahres konnten zunächst von der Community Vorschläge eingereicht werden. Die Fachjury wählte anschließend aus allen vorliegenden Vorschlägen die Nominierten aus. Die Ermittlung der Siegerin oder des Siegers erfolgt nach einem Punktesystem. Die Punkte werden sowohl von der Hauptjury als auch von der Community vergeben und im Anschluss addiert. Die oder der Nominierte mit den meisten Punkten aus dem Online-Voting und von Jury erhält die Auszeichnung als 'Spielerin/Spieler des Jahres'."

Es folgen die fünf Kurzbeschreibungen der Nominierten in der Kategorie "Spielerin oder Spieler des Jahres 2022" laut DCP-Veranstalter.

"Melanie Eilert alias 'melly_maeh' spricht authentisch über ihre Erfahrungen als Gamerin und thematisiert die Repräsentation von Menschen mit Behinderung in Computer- und Videospielen. Mit ihren vielfältigen Aktivitäten schafft melly_maeh einen wertvollen Beitrag für die Inklusion und barrierefreie Partizipation an der Gameskultur."

"Maximilian Knabe aka 'HandOfBlood' ist einer der beliebtesten Game-Influencer Deutschlands, dem der Balanceakt zwischen pointiert inszenierten Let´s Plays und der Glaubwürdigkeit seiner Person mit einer klaren politischen Haltung gelingt. Seine Influencer-Agentur ?Instinct3? ist inzwischen auf über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewachsen."

"Matthias 'Knochen' Remmert prägt seit 20 Jahren als Spieler, Kommentator, Mentor und Initiator die deutsche Counter-Strike-Szene wie kein Zweiter. Er kommentierte die renommiertesten nationalen und internationalen CS:GO-Turniere, förderte als Mentor die Karriere zahlreicher Talente vor und hinter der Kamera, brachte E-Sport dem Mainstream-Publikum als Gesicht von ?ran eSports? auf verschiedenen Kanälen näher und engagiert sich heute ehrenamtlich im Präsidium des E-Sport-Bund Deutschland (ESBD)."

"Pia Scholz: Neben unterhaltsamen und kurzweiligen Gameplay-Streams über jegliche denkbaren Genres hinweg bietet 'Shurjoka' ihrer Community regelmäßig spannende und informative Gesprächsrunden. Ob Diversität, Rechtsradikalismus, mentale Gesundheit, Sexismus oder der Beruf Influencerin ? die Bandbreite an Themen ist breitgefächert. Darüber hinaus motiviert sie ihre Fans vorbildhaft, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und Dinge zu hinterfragen."

"Kuro 'KuroKy' Salehi Takhasomi ist einer der erfolgreichsten Dota-2-Spieler der Welt. Durch seine herausragende spielerische Leistung qualifizierte er sich mit seinen Teams für neun von bislang zehn durchgeführten Dota-2-Weltmeisterschaften und gewann den Champion-Titel mit seinem Team Liquid im Jahr 2017. Über die Dauer seiner Profikarriere ist KuroKy gemessen am gewonnenen Preisgeld heute mit deutlichem Abstand der erfolgreichste deutsche E-Sport-Athlet."