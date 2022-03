Adaption von "A Plague Tale" als TV-Serie angekündigt

Das Horror-Adventure "A Plague Tale" wird in Form einer TV-Serie adaptiert. Mathieu Turi wird für die Umsetzung verantwortlich zeichnen. Turi war unter anderem Regisseur der Horrorfilme "Meander" (2020) sowie "Hostile" (2017). Zuvor war er Regieassistent bei mehreren größeren Produktionen wie "Inglourious Basterds", "Lucy" und "3 Days to Kill". Via Twitter teilte Turi mit, dass er sich geehrt fühle, an der Adaption zu arbeiten und die Reise von Amicia und Hugo zu verfilmen. Die Serie soll in Frankreich gedreht werden. Die Produktion wird Merlin Productions übernehmen. Focus Home Interactive bzw. Focus Home Entertainment wird als Koproduzent fungieren. Details zur Besetzung und zum Drehstart stehen noch nicht fest.

Das Spiel "A Plague Tale: Innocence" (2019) erzählt die Odyssee von Amicia und Hugo in einem von der (übernatürlichen) Pest heimgesuchten mittelalterlichen Frankreich mitsamt Rattenflut. Entwickelt wurde das cineastische Spiel von Studio Asobo aus Bordeaux. Publisher war Focus Home Interactive. Aktuell wird an "A Plague Tale: Requiem" gearbeitet. Es soll 2022 für PC und Konsolen erscheinen.