Ubisoft möchte die Spiele-Entwicklung mit Scalar voranbringen

Im Vorfeld der Game Developers Conference hat Ubisoft eine neue Cloud-basierte, plattformunabhängige Technologie für die Spiele-Entwicklung angekündigt. Sie trägt den Namen "Ubisoft Scalar". Die Technologie soll die Game-Engines von Ubisoft via Cloud-Computing stark verbessern, wodurch die Abhängigkeit von der Hardware verringert wird und sich neue Möglichkeiten bei der Entwicklung von Spielen bieten sollen.

"Unter der Leitung von Ubisoft Stockholm und in Zusammenarbeit mit den Ubisoft Studios in Malmö (Ubisoft Massive), Helsinki (Ubisoft Redlynx), Bukarest und Kiew will das Team von Ubisoft Scalar eine neue Struktur für die Spieleentwicklung schaffen, die sich darauf konzentriert, ideale Spieldesigns und -erlebnisse zu entwickeln, anstatt entlang traditioneller Produktionsbeschränkungen zu arbeiten", schreibt der französische Publisher (Video-Trailer).

Ubisoft Scalar nutzt eine Microservice-Architektur. Jede Komponente und jedes System herkömmlicher Spiele-Engines wie KI, Audio, Physik etc. werden unabhängig voneinander in die Cloud verlagert. Damit soll von den geschlossenen Ein-Prozessor-Systemen zu einem dezentralisierten Modell übergangenen werden. Durch die höhere Rechenleistung, Ubisoft spricht von nahezu unendlicher Rechenleistung, sollen "riesige virtuelle Welten" und "extrem realistische" Simulationen erzeugt werden.

Die Skalierbarkeit der Technologie soll entscheidend sein. Ubisoft Scalar wird dynamisch Dienste starten und stoppen, die anhand der Aktivitäten der Entwickler:innen und Spieler:innen optimiert werden, um nur die tatsächlich benötigte Rechenleistung in Echtzeit zu nutzen. Diese Optimierung umfasst ebenfalls rechenintensive Aufgaben, die zwischengespeichert und global verteilt werden. Dadurch sollen Mehrfach-Berechnungen gleicher Elemente entfallen. Auch die laufende Aktualisierung des Dienstes soll möglich sein. Der Publisher erwähnt, dass Spielsitzungen gar nicht mehr unterbrochen werden müssen, wenn Patches eingespielt werden. Scalar soll die bisherigen Grenzen zwischen Kreativität und Technologie beseitigen, wodurch sich die Entwickler:innen besser auf das Spieldesign konzentrieren können.

"Dank plattformübergreifender und skalierbarer Systeme können sich Millionen von Personen in einer einzigen, gemeinsam genutzten virtuellen Umgebung versammeln, um neue Arten von Games zu spielen und gigantische gemeinsame Spielerfahrungen zu machen. Mit Cloud-beschleunigten Systemen erreichen die Spielwelten auch ein neues Level an Beständigkeit, in der die Aktionen der Anwendenden eine unmittelbare und dauerhafte Auswirkung auf ihre Umgebung haben können, was neue Gameplay-Möglichkeiten eröffnet", schreibt Ubisoft.

Ubisoft Scalar soll schrittweise allen Ubisoft Studios zur Verfügung gestellt, deren zukünftige Projekte die Cloud-Fähigkeiten benötigen. Das erste Projekt (neue IP), das Ubisoft Scalar nutzt, ist bei Ubisoft Stockholm in Entwicklung. Es soll in Zukunft offiziell angekündigt werden.

"Ubisoft baut auf 35 Jahre kontinuierlicher Investitionen in Forschung und Entwicklung, sowie eigenen Technologien auf, denn technologische Unabhängigkeit ist ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal", sagt Guillemette Picard, Ubisofts VP of Production Technology. "Ubisoft Scalar entspricht diesem Geist und erweitert sowohl unsere Kreativität als auch unser einzigartiges Co-Development-Modell durch neue, nahtlose Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf globaler Ebene. Es ist ein Schritt nach vorne und ein aufregender Meilenstein für die Gaming-Community."

Ubisoft Scalar wurde von der Ubisoft-Abteilung "Production Technology" entwickelt, in der mehr als 500 Technikexpert:innen daran arbeiten, die Entwicklerteams bei der Realisierung ihrer Spielvisionen zu unterstützen.