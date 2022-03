Humble Games baut Publishing-Aktivitäten weiter aus

Humble Games, die Publishing-Sparte von Humble Bundle (zugehörig zu IGN Entertainment / Ziff Davis), baut ihre Vertriebsaktivitäten aus und hat "engere" Partnerschaften mit Indie-Studios angekündigt. Insgesamt neun weitere Spiele sollen weltweit veröffentlicht werden.

Hierzu gehört "Monaco 2" als Fortsetzung des IGF-Grand-Prize-Gewinners "Monaco: What's Yours is Mine" (2013) von Pocketwatch Games. Außerdem hat Humble die Rechte an der Monaco-Franchise vom Schöpfer der Serie, Andy Schatz, erworben. Der zweite Teil soll sich stark am Raubüberfall-Gameplay des Vorgängers orientieren. Angekündigt wurde ebenso "Stray Gods: The Roleplaying Musical". Das Spiel ist ein narratives Fantasy-meets-Musical-Abenteuer, das bei David Gaider von den Summerfall Studios entsteht. Als Synchronsprecher konnten Troy Baker und Laura Bailey gewonnen werden. Die Musik wird von Austin Wintory komponiert.

Zu den weiteren Publishing-Partnerschaft-Projekten gehören die Farm-Simulation "Coral Island", der 2D-Souls-like-Slasher "Moonscars", das 2D-Sci-Fi-Metroidvania "Ghost Song", das klassische Survival-Horrorspiel "Signalis", ein rhythmusbasiertes Rollenspiel-Abenteuer namens "Infinite Guitars", das Cybernoir-Point-&-Click-Adventure "Chinatown Detective Agency" und das rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel "The Iron Oath".

Mark Nash, Vice President of Global Publishing: "Wir blicken heute auf die Erfolge und Lehren aus unseren 31 bisher veröffentlichten Titeln zurück und freuen uns darauf, dieses neue Kapitel unserer Publishing-Abteilung mit erweiterten Partnerschaften und tieferen Investitionen in unsere Entwicklungspartner zu beginnen, damit sie ihre Visionen vollständig umsetzen können." Die Publishing-Sparte hatte bereits "Unpacking", "Unsighted", "Dodgeball Academia" und "Temtem" (Early Access) veröffentlicht.