Kalypso Media erhält Fair-Company-Siegel

Faire Arbeitsbedingungen gerade auch beim Berufseinstieg, gute Entwicklungsmöglichkeiten und eine willkommene Firmenkultur - diese Eigenschaften hat Kalypso Media nun dank des Fair-Company-Siegel schriftlich dokumentiert. Der Publisher erhielt das Siegel von der Fair Company Initiative, die 2004 vom "Handelsblatt" ins Leben gerufen wurde.

Das Gütesiegel erhalten geprüfte Unternehmen auf Basis eines langen Fragebogens der durch das Institut für Beschäftigung und Employability als wissenschaftlicher Partner entwickelt wurde. Das Gütesiegel ist zugleich eine Selbstverpflichtung des ausgezeichneten Unternehmens. Ziel ist, vor allem Berufseinsteiger:innen und Young Professionals Orientierung zu geben.

"Bei uns können sich Nachwuchskräfte - genauso wie langjährige Mitarbeiter:innen - auf faire Bedingungen verlassen und das in allen Unternehmensbereichen. Wir sind stolz auf unsere verantwortungsvolle und transparente Unternehmenskultur, in der sich jeder einzelne wohlfühlen und frei entfalten kann. Eine bestmögliche Aus- und Weiterbildung und individuelle Karriereentwicklung unserer Mitarbeiter:innen, die ganz entscheidend für unser weiteres Unternehmenswachstum ist, liegt uns schon immer besonders am Herzen. Für uns steht daher fest: Wir möchten genau so weitermachen und Young Professionals spannende Perspektiven und vor allem faire Arbeitsbedingungen bei Kalypso bieten", so Dr, Geschäftsführerin von Kalypso Media.