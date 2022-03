Licensing-X: Neue Lizenzveranstaltung für DACH geplant

Games

Die Spielwarenmesse und Licensing International kündigen für Anfang Oktober ein gemeinsames, neues Eventformat für die Lizenzbranche an. Die Licensing-X findet parallel zu einer Papier- und Schreibwarenmesse in Nürnberg statt, will jedoch Kategorien-übergreifend Programm- und Networking-Möglichkeiten für alle Bereiche des Lizenz- und Merchandisinggeschäfts bieten.