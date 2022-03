Gründungsmitglieder von Avalanche Studios starten Elemental Games

Mit Elemental Games hat ein neues, unabhängiges Spieleentwicklungsstudio in Schweden seine Pforten geöffnet. Zu den Gründern gehören Linus und Viktor Blomberg, zwei der drei Gründungsmitglieder von Avalanche Studios, die unter anderem für "Just Cause" und "Mad Max" bekannt sind. Darüber hinaus konnten weitere Mitarbeitende gewonnen werden, die vorher bei Avalanche Studios, DICE, Ubisoft und Epic Games tätig waren oder an Filmen und Serien mitgewirkt haben.

Elemental Games möchte "eine neue Vision" in der Open-World-Spieleentwicklung verfolgen. Es sollen qualitativ hochwertige Spiele aus einer kreativ und finanziell unabhängigen Position heraus entwickelt werden. Mitbegründer Linus Blomberg: "Wir werden das systemische Gameplay und das Open-World-Genre weiterentwickeln und dabei all das Wissen nutzen, das wir aus "Just Cause", "Mad Max", "Rage 2" und anderen Avalanche-Spielen gewonnen haben." Aber es gibt auch einige Dinge, die Elemental Games anders machen will, erklärt Blomberg: "Große Unternehmen sind in ihrer Fähigkeit, neue Wege zu gehen, oft eingeschränkt, da sich die Investoren auf kurzfristige finanzielle Ziele konzentrieren. In diesem Umfeld ist es eine Herausforderung, explorative Entwicklung zu betreiben und innovativ zu sein - sowie das Medium in Bereichen wie Gender-Stereotypen und Gewaltverherrlichung voranzubringen."

Elemental Games entwickelt eigene Open-World-Technologien, will aber auch mit Drittanbietern zusammenarbeiten. "Wir wollen auch nicht das Rad neu erfinden oder uns zu sehr verzetteln, daher arbeiten wir in Bereichen, in denen wir keinen Mehrwert sehen, mit externen Partnern zusammen", so Blomberg. Zugleich möchte er die internen Bereiche Technologie, Art/Kunst und Design stärker miteinander vernetzen.