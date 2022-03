Tencent steigt als Mehrheitsaktionär bei Tequila Works ein

Tencent ist jetzt Mehrheitsaktionär bei Tequila Works. Das Spiele-Entwicklungsstudio mit Hauptsitz in Madrid wurde 2009 gegründet und ist bekannt für Titel wie "RiME", "Deadlight", "GYLT", "The Sexy Brutale" und "The Invisible Hours". Aktuell wird an "Song of Nunu: A League of Legends Story" in Zusammenarbeit mit Riot Forge gearbeitet. Die Investition soll das Wachstum des Studios und die Entwicklung von neuen IPs fördern. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Luz Sancho, Chairwoman von Tequila Works, sagte: "Wir freuen uns, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der es uns ermöglicht, Tequila Works zu einem stärkeren Studio zu machen, das Zugang zu allen Ressourcen hat, die für die Produktion von Titeln höchster Qualität erforderlich sind, die alle mit der Sorgfalt und Leidenschaft gemacht werden, für die uns unsere Fans kennen - sowie die Möglichkeit, diese Projekte einem breiteren Publikum zu präsentieren."

Pete Smith, VP Partnerships bei Tencent Games Global, kommentierte: "Die Kreativität und Liebe zum Detail von Tequila Works hat zu Titeln geführt, die ein Publikum auf der ganzen Welt begeistert haben. Wir freuen uns darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten und auf diesem Fundament aufzubauen, um ihre ehrgeizigen Ambitionen für zukünftige Spiele zu verwirklichen."

Raúl Rubio, CEO von Tequila Works: "Sie sind ein Partner, der den Wert von kreativen Spitzenkräften zu schätzen weiß und sich Originalität auf die Fahnen geschrieben hat. Ein Partner, der unsere Unabhängigkeit und kreative Freiheit respektiert. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, uns darauf zu konzentrieren, die Original-IPs, für die wir bekannt sind, weiterzuentwickeln und die besten Erfahrungen zu schaffen, von denen wir nur träumen können".