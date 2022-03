FFF fördert zehn neue Gamesprojekte mit 534.000 Euro

Der Vergabeausschuss für die FFF Gamesförderung hat erstmalig in diesem Jahr getagt und entschieden, zehn Projekte mit ingesamt rund 534.000 Euro zu fördern. Finanziell unterstützt werden eine Produktion, eine Prototypentwicklung und acht Konzepte. Die beiden Höchstsummen gehen an zwei Studios in Mittelfranken und in der Oberpfalz.

Bayerns Digitalministerin und FFF-Aufsichtsratsvorsitzende Judith Gerlach: "Das Lebensgefühl der 50er-Jahre nachvollziehen? Oder doch lieber den Mars erkunden und bewohnbar machen? Die bayerische Gamesbranche beweist mit ihren neuen Projekten erneut, wie kreativ und innovativ sie ist. Über den FFF Bayern fördern wir als Freistaat Bayern diese eindrucksvollen Ideen. Damit stärken wir unsere Gamesbranche in Bayern, die mit ihrer Arbeit auch Treiber für Innovationen in vielen anderen Bereichen ist."

Die Produktionsförderung in Höhe von 253.156 Euro geht an Bit Barons GmbH aus Eckental für "Jerry McPartlin and the Flute of Anasa".

Projektbeschreibung: "Jerry, ein erfolgloser Rock?n?Roll-Musiker, sucht in den Fünfziger Jahren in den USA seine verschwundenen Eltern. Im Laufe der Geschichte gerät er in eine rätselhafte Verschwörung, die bis weit in die Geschichte der Ureinwohner reicht. Die Spielerinnen und Spieler steuern in diesem Point & Click Adventure den Protagonisten Jerry, kombinieren Gegenstände und lösen Rätsel. Dialoge mit NPCs, Zwischensequenzen und Erzählungen treiben die Geschichte voran."

Die Förderung zur Prototypentwicklung bekommt das Regensburger Studio Go Red (in Gründung) in Höhe von 120.000 Euro. Das Vorhaben ist ein Location Based AR Game.

Projektbeschreibung: "In Go Red warten und bergen die Spielerinnen und Spieler als Pioniere Technik und Rohstoffe auf dem roten Planeten. Dabei sammeln sie durch Antippen Frachtcontainer, die Ausrüstungs- und Verbrauchsgegenstände unterschiedlicher Seltenheitsgrade enthalten. Die Kernmechanik des Spiels ist das Erfüllen von Quests in Form von Minigames, welche an markanten Orten auf der Karte erscheinen. Um schwerere Quests erfüllen zu können, müssen die Gamer stetig ihren eigenen Charakter aufwerten."

Mit insgesamt 160.000 Euro fördert der FFF Bayern die Entwicklung von acht Konzepten (jeweils mit 20.000 Euro). Die geförderten Studios sitzen in Arnstorf (Wegenbartho Games, The Murder Hotel), Fürth (erlkönig GAMES, Alles im Fluss), Bayreuth (Daraban & Marino Entertainment, Reterra und NightinGames, Insomnia: The Eleventh Legion), Erlangen (Bonrath Daniel, Frenzel Sebastian, Tri6: Arena), Kempten (Kreative Kraut, Projekt Hörn) sowie München, wo USM mit Exit 2 eine Fortsetzung von Exit - Der Fluch von Ophir und SenAm Games das Narrative Rogue-like Strategy-Spiel Unforgiving Seas konzipieren.