Private Division kündigt vier neue Publishing-Partnerschaften an

Private Division hat vier Publishing-Partnerschaften angekündigt. Das Publishing-Label von Take-Two Interactive wird mit den unabhängigen Entwicklern von Die Gute Fabrik, Evening Star, Piccolo Studio und Yellow Brick Games bei der Veröffentlichung ihrer Spiele zusammenarbeiten. Die vier Spiele-Projekte wurden aber noch nicht enthüllt. Die Veröffentlichung des ersten dieser Titel wird nicht vor dem Geschäftsjahr 2024 von Take-Two erwartet.

"Bei Private Division fördern wir die besten Kreativtalente in der Spielebranche und diese vier Teams samt ihren Erfahrungen stehen für eine Reihe von Genres, die viele unterschiedliche Gaming-Zielgruppen ansprechen werden", sagt Michael Worosz, Executive Vice President und Head of Private Division. "Die Gute Fabrik, Evening Star, Piccolo Studio und Yellow Brick Games haben jeweils ganz eigene und ausgesprochen unterschiedliche kreative Visionen. Wir freuen uns darauf, ihnen dabei zu helfen, ihre Spiele der Welt zu präsentieren."

Die Gute Fabrik wurde 2008 von Nils Deneken gegründet und steht aktuell unter der Leitung von CEO und Creative Director Hannah Nicklin. Die in Kopenhagen ansässige Firma entwickelt storybasierte Spiele - wie "Mutazione". Das Team arbeitet derzeit an einem neuen storybasierten Titel.

"Wir sind begeistert darüber, wie sehr Private Division unsere Vorstellung von dem Erlebnis teilt, das wir unseren Spielern verschaffen wollen, und mit welchem Ethos wir dabei zusammenarbeiten", sagt Hannah Nicklin, Studio Lead und Creative Director bei Die Gute Fabrik. "Wir freuen uns riesig auf unser nächstes storybasiertes Adventure und haben ein tolles Team dafür zusammengestellt. Wir können es kaum erwarten, weitere Informationen darüber zu enthüllen."

Evening Star wurde 2018 von Christian Whitehead, Dave Padilla, Tom Fry, Hunter Bridges und Brad Flick gegründet. Das Unternehmen aus Los Angeles hat auch Niederlassungen in London und Melbourne. Die Gründer hatten unter anderem an "Sonic Mania Plus" gearbeitet. Ihr Debüttitel ist ein 3D-Action-Jump-'n'-Run auf Basis ihrer Star Engine.

"Wir richten unser Augenmerk darauf, die individuellen Fähigkeiten des Teams zu nutzen, um spannende Spielerlebnisse mit unserem ganz besonderen Gefühl für Stil zu entwickeln", sagt Dave Padilla, CEO bei Evening Star. ?Private Division ist ein fantastischer Partner mit einem Team, das unsere Vision genauso leidenschaftlich sieht. Wir freuen uns schon darauf, mehr über die von uns erschaffene neue Welt berichten zu können, sobald das Studio weiter gewachsen ist."

Das spanische Piccolo Studio wurde 2015 von Alexis Corominas, Jordi Ministral und Oriol Pujado gegründet. Ihr Debüttitel war "Arise: A Simple Story". Derzeit entwickelt das Studio in Zusammenarbeit mit Private Division ein neue IP.

"Bei Piccolo Studios erschaffen wir sehr persönliche Storys, die sich jedoch um universelle Themen drehen und einen Eindruck bei all unseren Spielern hinterlassen", sagt Alexis Corominas, Mitbegründer von Piccolo Studio. "Wir erzählen unsere Geschichten auf besondere Weise und freuen uns sehr, einen Publisher gefunden zu haben, der unsere Vision unterstützt und genauso daran interessiert ist, dass diese Geschichten ein großes Publikum erreichen."

Yellow Brick Games wurde 2020 von Thomas Giroux, Mike Laidlaw, Jeff Skalski und Frédéric St-Laurent B in Québec City gegründet. Die Teammitglieder bringen viel Erfahrung mit. Sie waren unter anderem an Dragon Age, Assassin's Creed und Rainbow Six beteiligt. Sie wollen mit einem kleinen Team "innovatives und frisches Gameplay" bieten. Ihr erstes Projekt ist ein Action-Rollenspiel.

"Ich fand die Herausforderung, beim Aufbau eines neuen Studios voller unglaublicher Talente, ehrgeiziger Ideen und einem absoluten Fokus auf unser Produkt mitzuhelfen, gleichzeitig aber auch Risiken eingehen zu können, die in der Entwicklung von AAA-Spielen unter Umständen nicht möglich sind, sehr anregend", sagt Mike Laidlaw, Chief Creative Officer von Yellow Brick Games. "Unser Debüttitel soll etwas Besonderes werden und die Partnerschaft mit Private Division bietet unserem Team die nötige Unterstützung, um ein wahrhaft unvergessliches Spiel zu produzieren."