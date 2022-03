MSM.digital und Beteiligungsgesellschaft BPE schließen Wachstumsallianz

MSM hat einen neuen Mehrheitsgesellschafter: Gemeinsam mit der Beteiligungsgesellschaft BPE sollen durch Zukäufe auf Basis einer langfristig angelegten Buy-and-Build-Strategie sowohl die Expansion als auch die Internationalisierung der Agenturgruppe vorangetrieben werden. Potenzial wird im anorganischen Wachstum der Gruppe gesehen - angedacht ist die Zusammenarbeit mit Digital-Agenturen insbesondere in England, Frankreich und Spanien. Durch die Akquise von agenturnahen Services und Leistungen sollen Lücken im Bereich Performance-Marketing sowie SEO abgedeckt werden. Die beiden Gründer, Markus Oeller und Torsten Oppermann, bleiben an der Gruppe wesentlich beteiligt und sind in Zukunft für Führung und Weiterentwicklung der MSM.digital verantwortlich.

Torsten Oppermann, Co-Founder und Managing Director von MSM.digital, sagt: "Wir haben uns in den vergangenen Jahren eine herausragende Stellung am Markt für Social-Media- und Influencer-Marketing sowie digitale Transformation am POS aufgebaut. Auch in Zukunft sehen wir enormes Wachstumspotential in sämtlichen digitalen Bereichen. Wir bemerken im Markt einen immer größeren Shift zur Internationalisierung von Kampagnen - dieser strategische Schritt ist für uns deshalb die logische Konsequenz im Rahmen der jetzigen und zukünftigen Wünsche unserer Kunden."

"Um unsere Kunden auch weiterhin bestmöglich zu betreuen, werden wir unser Wachstum in diese stark wachsenden Märkte forcieren, zusätzlich vorhandene Kompetenzen ausbauen und auf internationaler Ebene weiterführen. Mit BPE haben wir einen starken Partner und Kapitalgeber zur Seite, der es uns ermöglicht, unsere Vision umzusetzen und gleichzeitig unser digitales Dienstleistungsportfolio zu erweitern", ergänzt Markus Oeller, Co-Founder und Managing Director von MSM.digital.

Aman Miran Khan, Partner bei BPE, kommentiert: "Überzeugt hat uns bei MSM.digital die Passion, mit der das gesamte Team seine Kunden unterstützt, und die bereits in der Vergangenheit bewiesene Umsetzungsstärke der Gründer. Durch den Fokus auf die expandierenden Bereiche Gaming und Consumer Electronics ist die Agenturgruppe in einer guten strategischen Position für das geplante europaweite Wachstum. Wir freuen uns, MSM.digital bei seiner weiteren Erfolgsgeschichte zu begleiten."

MSM.digital wurde 2018 gegründet und beschäftigt über über 100 Mitarbeiter:innen in Büros in Hamburg, Lübeck, Stockholm, Berlin sowie München. "Vier spezialisierte Units bedienen die gesamte Customer Journey - von der digitalen Kommunikation über digitale Transformation im Retail, POS- und In-Store-Marketing sowie Experiential Marketing und Retail Staffing bis hin zu Technologie-Entwicklung für Web, App und AR / VR", heißt es in der Selbstbeschreibung. Zu den Kunden von MSM.digital, die vor allem aus den Bereichen Consumer Electronics und Gaming stammen, zählen unter anderem Bandai Namco, Electrolux, Electronic Arts, Microsoft, Riot, Samsung, Vodafone oder auch Warner Bros.